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Внук королевы сделал для возлюбленной эксклюзивное украшение
На днях в сети появилась информация о том, что принц Гарри все же решился сделать своей возлюбленной предложение. В частности, британские СМИ опубликовали новость о том, что несколько недель назад внук королевы Великобритании обратился к одному из известных английских ювелиров с просьбой переделать любимый браслет принцессы Дианы в помолвочное кольцо. По сообщениям инсайдеров, стоимость украшения составляет более 95 тысяч фунтов стерлингов (примерно 7,5 миллионов рублей).
Напомним, в прошедшие выходные американская актриса отпраздновала свой 36-ой день рождения в Африке. По словам источников, близких к Букингемскому дворцу, принц Гарри самостоятельно планировал эту поездку, тщательно продумывая маршрут путешествия: «Все окружение Гарри уверено, что он сделает Меган предложение в годовщину их отношений. К тому же накануне поездки Гарри много времени проводил с Уильямом, а как мы помним, именно в Африке он сделал Кейт Миддлтон предложение».
Поклонники звездной пары настроены не столь оптимистично, так как многие уверены, что принц вряд ли решится нарушить запрет бабушки, поэтому предположили, что украшение, которое принц Гарри сделал для своей возлюбленной, не что иное, как подарок Меган на ее день рождения.