На днях в сети появилась информация о том, что принц Гарри все же решился сделать своей возлюбленной предложение. В частности, британские СМИ опубликовали новость о том, что несколько недель назад внук королевы Великобритании обратился к одному из известных английских ювелиров с просьбой переделать любимый браслет принцессы Дианы в помолвочное кольцо. По сообщениям инсайдеров, стоимость украшения составляет более 95 тысяч фунтов стерлингов (примерно 7,5 миллионов рублей).

Напомним, в прошедшие выходные американская актриса отпраздновала свой 36-ой день рождения в Африке. По словам источников, близких к Букингемскому дворцу, принц Гарри самостоятельно планировал эту поездку, тщательно продумывая маршрут путешествия: «Все окружение Гарри уверено, что он сделает Меган предложение в годовщину их отношений. К тому же накануне поездки Гарри много времени проводил с Уильямом, а как мы помним, именно в Африке он сделал Кейт Миддлтон предложение».