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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    10 июля 2017

    Принц Гарри провел выходные с таинственной незнакомкой

    Брат герцога Кембриджского посетил музыкальный фестиваль в компании неизвестной блондинки

    Несколько уикендов подряд принц Гарри проводил время со своей возлюбленной Меган Маркл — он даже навещал девушку в Торонто. Сейчас, когда актриса снова вернулась на съемочную площадку сериала «Форс-мажоры», у нее нет времени летать в Лондон, поэтому пара все чаще находится порознь. Так, эти выходные Гарри провел в компании друзей на музыкальном фестивале. Среди приятелей принца была и симпатичная таинственная блондинка, с которой он провел весь вечер. Они делали селфи, выпивали и подпевали любимой группе The Killers. Теперь поклонники пары Гарри и Меган пытаются выяснить, кто же эта девушка и знает ли о ней возлюбленная принца.

    Принц ГарриФОТОLegion-Media
    Принц ГарриФОТОLegion-Media
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