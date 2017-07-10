Принц Гарри провел выходные с таинственной незнакомкой

Несколько уикендов подряд принц Гарри проводил время со своей возлюбленной Меган Маркл — он даже навещал девушку в Торонто. Сейчас, когда актриса снова вернулась на съемочную площадку сериала «Форс-мажоры», у нее нет времени летать в Лондон, поэтому пара все чаще находится порознь. Так, эти выходные Гарри провел в компании друзей на музыкальном фестивале. Среди приятелей принца была и симпатичная таинственная блондинка, с которой он провел весь вечер. Они делали селфи, выпивали и подпевали любимой группе The Killers. Теперь поклонники пары Гарри и Меган пытаются выяснить, кто же эта девушка и знает ли о ней возлюбленная принца.