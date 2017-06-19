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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

19 июня 2017

Принц Гарри подарил Меган Маркл новое помолвочное кольцо

Возлюбленный преподнес актрисе еще один подарок в знак своих серьезных намерений

В начале этого года Меган Маркл была неоднократно замечена с обручальным кольцом, на котором были выгравированы инициалы принца Гарри, правда, после бурных обсуждений в прессе, актриса прекратила его носить. А вчера Меган заметили с новым золотым кольцом, усыпанным бриллиантами, более утонченным, чем предыдущее.

Принц Гарри и Меган Маркл

Источники, близкие к паре, сообщают, что новое ювелирное украшение лишь подтверждает серьезность намерений Гарри, однако с размером принц в этот раз ошибся, поэтому девушке пришлось носить его на большом пальце. Кстати, возлюбленный актрисы действительно щедр на подарки: когда их отношения только начинались, он подарил Меган золотой браслет Cartier стоимостью около пяти тысяч долларов, позже Маркл была замечена с золотой подвеской с буквами «М» и «Н», спустя несколько месяцев девушка получила первое кольцо, из-за которого все заговорили о скорой помолвке, а теперь Гарри снова порадовал возлюбленную.

Меган Маркл
Меган Маркл

Кроме того, Меган все больше времени проводит с принцем в Лондоне и даже не думает возвращаться на съемочную площадку «Форс-мажоров», где, по сообщениям инсайдеров, она взяла отпуск, чтобы подготовиться к свадьбе.

Напомним, что первые слухи о романтических отношениях принца Гарри и Меган Маркл появились в октябре 2016 года, но долгое время пара скрывала роман.

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