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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 января 2017

Принц Гарри объявит о помолвке весной

Самый завидный жених Британии готовится расстаться с холостяцким статусом

Главный холостяк Соединенного Королевства принц Гарри настроен решительно: августейший жених намерен объявить о помолвке с Меган Маркл уже весной, сообщает издание The Sun. Собственно, для этого нет никаких препятствий: Гарри успел представить возлюбленную всем членам королевской семьи, за исключением Елизаветы II. Впрочем, и за этим дело не станет: инсайдеры уверяют, что принц много рассказывал бабушке о своей избраннице и та заочно одобрила выбор внука.

Родители Меган Маркл давно в разводе, но Гарри уже успел познакомиться по очереди с ними обоими. Таким образом, получив благословение у родных, пара решила не откладывать помолвку в долгий ящик — по данным британских СМИ, официальное заявление будет сделано весной.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

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