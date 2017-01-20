Принц Гарри объявит о помолвке весной

Главный холостяк Соединенного Королевства принц Гарри настроен решительно: августейший жених намерен объявить о помолвке с Меган Маркл уже весной, сообщает издание The Sun. Собственно, для этого нет никаких препятствий: Гарри успел представить возлюбленную всем членам королевской семьи, за исключением Елизаветы II. Впрочем, и за этим дело не станет: инсайдеры уверяют, что принц много рассказывал бабушке о своей избраннице и та заочно одобрила выбор внука.

Родители Меган Маркл давно в разводе, но Гарри уже успел познакомиться по очереди с ними обоими. Таким образом, получив благословение у родных, пара решила не откладывать помолвку в долгий ящик — по данным британских СМИ, официальное заявление будет сделано весной.