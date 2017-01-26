Принц Гарри обручился с Меган Маркл

Три месяца понадобилось принцу Гарри, чтобы удостовериться в своих чувствах к Меган Маркл. Пожалуй, самый стремительно развивающийся роман в истории королевской семьи, по сообщениям СМИ, увенчался помолвкой. Как утверждает портал Hollywood Life, несмотря на неодобрение отца, внук Елизаветы II сделал предложение американской актрисе и официального подтверждения представителей королевской семьи осталось ждать совсем недолго.

По словам источника, близкого к королевской семье, Гарри предложил возлюбленной руку и сердце в неформальной романтической обстановке за бокалом шампанского. «Гарри очень переживал, что Меган сочтет этот шаг слишком поспешным, но она согласилась сразу же, не раздумывая», - поделился с журналистами инсайдер.