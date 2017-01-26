Принц Гарри обручился с Меган Маркл

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Внук Елизаветы II сделал предложение звезде сериала «Форс-мажоры»
Три месяца понадобилось принцу Гарри, чтобы удостовериться в своих чувствах к Меган Маркл. Пожалуй, самый стремительно развивающийся роман в истории королевской семьи, по сообщениям СМИ, увенчался помолвкой. Как утверждает портал Hollywood Life, несмотря на неодобрение отца, внук Елизаветы II сделал предложение американской актрисе и официального подтверждения представителей королевской семьи осталось ждать совсем недолго.
По словам источника, близкого к королевской семье, Гарри предложил возлюбленной руку и сердце в неформальной романтической обстановке за бокалом шампанского. «Гарри очень переживал, что Меган сочтет этот шаг слишком поспешным, но она согласилась сразу же, не раздумывая», - поделился с журналистами инсайдер.
Напомним, что впервые о новом увлечении принца Гарри стало известно в конце октября. Через пару месяцев после начала романа пара отправилась в совместное путешествие в Норвегию. Британская пресса, опираясь на инсайдерские сведения, наперебой твердила о сильных чувствах представителя монаршей семьи и скорой помолвке, однако восторг по отношению к избраннице принца разделяли не все. По слухам, выбор Гарри заслужил одобрение Елизаветы II и Кейт Миддлтон, а принц Чарльз с Камиллой выступили резко против американки, побоявшись, что небезупречная репутация ее родственников бросит тень на королевскую семью. Однако, последние новости подтверждают заявления инсайдеров – Гарри полностью проигнорировал все рекомендации отца и вскоре у Великобритании появится первая принцесса-американка.
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