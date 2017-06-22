Принц Гарри: «Никто из нас не хочет быть королем!»

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Внук Елизаветы II признался, что мечтает избавиться от имиджа принца-плейбоя
На днях принц Гарри дал откровенное интервью одному из британских таблоидов, в котором признался, что на самом деле никогда не мечтал занять трон: «Это будет звучать странно, но на самом деле никто из нашей семьи не хочет становиться королем! Да, безусловно, когда придет время, мы выполним свои обязанности. Но сейчас монархия претерпевает глобальные изменения. Бабушке удалось сделать так, чтобы люди позитивно относились к этой форме правления. И мы с Уильямом хотим и дальше продолжать заботиться о нашем народе».
Стоит отметить, что Гарри ни разу не упомянул своего отца в разговоре о государственных делах, это позволило британцам сделать вывод, что слухи о том, что принц Чарльз планирует отречься от престола в пользу своего старшего сына, небезосновательны.
Кроме того, внук королевы Елизаветы II признался, что в последние годы старается сделать все, чтобы избавиться от имиджа принца-плейбоя, который он заработал в годы своей юности. «Поиски себя начались у меня в районе двадцати с небольшим. И, как мне кажется, сейчас самое время исправлять ошибки, совершенные по глупости и незрелости», — отметил Гарри.
В довершение ко всему Гарри уверил окружающих, что он и Уильям живут совершенно обычной жизнью, несмотря на свой статус: «Я люблю сам покупать себе вещи. И вы удивитесь, насколько наша с братом жизнь похожа на жизнь обычного среднестатистического британца».
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