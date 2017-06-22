Принц Гарри: «Никто из нас не хочет быть королем!»

На днях принц Гарри дал откровенное интервью одному из британских таблоидов, в котором признался, что на самом деле никогда не мечтал занять трон: «Это будет звучать странно, но на самом деле никто из нашей семьи не хочет становиться королем! Да, безусловно, когда придет время, мы выполним свои обязанности. Но сейчас монархия претерпевает глобальные изменения. Бабушке удалось сделать так, чтобы люди позитивно относились к этой форме правления. И мы с Уильямом хотим и дальше продолжать заботиться о нашем народе».

Стоит отметить, что Гарри ни разу не упомянул своего отца в разговоре о государственных делах, это позволило британцам сделать вывод, что слухи о том, что принц Чарльз планирует отречься от престола в пользу своего старшего сына, небезосновательны.