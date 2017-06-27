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Звезды

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27 июня 2017

Принц Гарри навестил Меган Маркл на съемочной площадке

Возлюбленный навестил актрису в Торонто

Несколько месяцев назад Меган Маркл взяла перерыв в съемках популярного сериала «Форс-мажоры», чтобы проводить больше времени с принцем Гарри. Тогда таблоиды сообщили, что пауза в карьере актрисы связана с подготовкой к скорой свадьбе. Однако несколько дней назад стало известно, что Меган вновь вернулась на съемочную площадку седьмого сезона проекта. А сегодня инсайдеры сообщили, что принц не выдержал разлуки с возлюбленной и отправился в Торонто.

Принц Гарри и Меган Маркл

«Они не виделись около двух недель, поэтому были очень рады встрече. Гарри и Меган провели время в доме ее друзей, которые тепло приняли принца», — добавил инсайдер.

Это не первый визит Гарри в Торонто: в прошлый раз принц прилетел в родной город возлюбленной на Пасху. Тогда, утверждают источники, пара чувствовала себя в безопасности, ведь за ними не следили папарацци.

Принц Гарри и Меган Маркл

Что касается свадьбы, пара не хочет торопить события, несмотря на то, что недавно Гарри подарил Меган новое кольцо с бриллиантами. Однако источники, близкие к влюбленным, не отрицают, что торжество может состояться совсем скоро.

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