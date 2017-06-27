Принц Гарри навестил Меган Маркл на съемочной площадке

Несколько месяцев назад Меган Маркл взяла перерыв в съемках популярного сериала «Форс-мажоры», чтобы проводить больше времени с принцем Гарри. Тогда таблоиды сообщили, что пауза в карьере актрисы связана с подготовкой к скорой свадьбе. Однако несколько дней назад стало известно, что Меган вновь вернулась на съемочную площадку седьмого сезона проекта. А сегодня инсайдеры сообщили, что принц не выдержал разлуки с возлюбленной и отправился в Торонто.

«Они не виделись около двух недель, поэтому были очень рады встрече. Гарри и Меган провели время в доме ее друзей, которые тепло приняли принца», — добавил инсайдер.

Это не первый визит Гарри в Торонто: в прошлый раз принц прилетел в родной город возлюбленной на Пасху. Тогда, утверждают источники, пара чувствовала себя в безопасности, ведь за ними не следили папарацци.