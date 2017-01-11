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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Принц Гарри и Меган Маркл вместе отдохнули в Норвегии

Путешествиям по жарким странам пара предпочла визит в один уголков Северной Европы

Как недавно выяснили западные журналисты, роман принца Гарри и Меган Маркл продолжает развиваться стремительными темпами и, к тому же, отношения между ними складываются наилучшим образом. Тот факт, что влюбленные стараются все болдьше времени проводить вместе, наглядно свидетельствует об этом. Так, недавно принц Гарри и его избранница вместе провели восемь дней в Норвегии, наслаждаясь заснеженными пейзажами страны и горячим шоколадом, который, кстати, обожает Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл вместе отдохнули в Норвегии
Принц Гарри и Меган Маркл вместе отдохнули в Норвегии

Интересно, что некоторые представители прессы даже подсчитали сумму, в которую могло обойтись подобное путешествие – по версии журналистов, такой отпуск мог стоить порядка десяти тысяч долларов. Цифра немаленькая, но вполне приемлемая для члена королевской семьи.

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