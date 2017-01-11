Принц Гарри и Меган Маркл вместе отдохнули в Норвегии

Как недавно выяснили западные журналисты, роман принца Гарри и Меган Маркл продолжает развиваться стремительными темпами и, к тому же, отношения между ними складываются наилучшим образом. Тот факт, что влюбленные стараются все болдьше времени проводить вместе, наглядно свидетельствует об этом. Так, недавно принц Гарри и его избранница вместе провели восемь дней в Норвегии, наслаждаясь заснеженными пейзажами страны и горячим шоколадом, который, кстати, обожает Меган Маркл.