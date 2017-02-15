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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

15 февраля 2017

Принц Гарри и Меган Маркл провели День святого Валентина вместе

Звездная пара впервые отметила День влюбленных

Вопреки ожиданиям поклонников звездной пары, принц Гарри решил не устраивать грандиозного праздника в честь 14 февраля, а предложил своей возлюбленной провести самый романтичный день в году дома, в Кенсингтонском дворце. По словам инсайдеров, резиденция королевской семьи стала уже вторым домом для 35-летней актрисы: «Меган отлично ориентируется во дворце. К тому же вся охрана уже хорошо знакома с Меган, поэтому она беспрепятственно может приезжать и уезжать».

Меган Маркл

Меган Маркл

Стоит отметить, что недавно поклонники звезды сериала «Форс-мажоры» вспомнили пост Маркл, который она написала в 2015 году в преддверии Дня всех влюбленных в своем блоге The Tig: «Мне кажется, в первую очередь вы должны стать Валентином для самой себя. Приготовьте вкусный ужин, наденьте любимое платье, купите себе цветы, чтобы создать настроение праздника. И главное, не зацикливайтесь на том, что в данный момент у вас нет возлюбленного».

Принц Гарри

Принц Гарри

Напомним, новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл начали встречаться, появилась в середине лета прошлого года, официально же свой роман с актрисой брат принца Уильяма подтвердил осенью.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

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Меган Маркл носит кольцо с инициалами принца Гарри

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