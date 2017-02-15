Принц Гарри и Меган Маркл провели День святого Валентина вместе

Вопреки ожиданиям поклонников звездной пары, принц Гарри решил не устраивать грандиозного праздника в честь 14 февраля, а предложил своей возлюбленной провести самый романтичный день в году дома, в Кенсингтонском дворце. По словам инсайдеров, резиденция королевской семьи стала уже вторым домом для 35-летней актрисы: «Меган отлично ориентируется во дворце. К тому же вся охрана уже хорошо знакома с Меган, поэтому она беспрепятственно может приезжать и уезжать».

Меган Маркл

Стоит отметить, что недавно поклонники звезды сериала «Форс-мажоры» вспомнили пост Маркл, который она написала в 2015 году в преддверии Дня всех влюбленных в своем блоге The Tig: «Мне кажется, в первую очередь вы должны стать Валентином для самой себя. Приготовьте вкусный ужин, наденьте любимое платье, купите себе цветы, чтобы создать настроение праздника. И главное, не зацикливайтесь на том, что в данный момент у вас нет возлюбленного».

Принц Гарри

Напомним, новость о том, что принц Гарри и Меган Маркл начали встречаться, появилась в середине лета прошлого года, официально же свой роман с актрисой брат принца Уильяма подтвердил осенью.