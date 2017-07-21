СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл планируют тайно пожениться

В последний год внуки вновь стали давать королеве Елизавете поводы для беспокойств. Когда в конце нулевых принц Гарри постоянно мелькал в таблоидах, королевский престол прикладывал немало усилий, чтобы не портить репутацию ни самому принцу, ни всей венценосной семье. Далее Гарри повзрослел, ситуация выправилась, но негатив в СМИ пошел в адрес Уильяма. Британская пресса считает его бездеятельным, высокомерным и не слишком увлеченным своими обязанностями. Параллельно этим PR-заботам случился роман Гарри с Меган Маркл, который также нужно контролировать. Но, похоже, строптивый характер младшего принца не даст Елизавете спокойно жить. Очередной неприятностью стало намерение Гарри устроить камерную свадебную церемонию с Маркл, обойдясь без медиашумихи.

«Гарри и Меган хотят пожениться тайно, так как не желают превращать важное для них событие в медийный фейерверк. Они хотят, чтобы все было просто, и поэтому рассматривают возможность сделать это самостоятельно», — пишет один из светских обозревателей.

Как сообщают источники, эти планы повергли королеву в ярость. Гарри хочет нарушить протокол, пренебречь традициями, чего Елизавета не допустит.

«Принцу Гарри может не нравиться его королевский образ жизни, но, в конце концов, он все еще является членом британской монархии. Он не может просто сбежать и жениться где-то частным образом», — говорит источник.

Причина здесь в Меган Маркл, которая хочет «простой» жизни вдалеке от ритуалов. Гарри, среди прочего, полюбил Меган за то, что она непохожа на знаменитость и не хочет ей быть, утверждают инсайдеры, сомневаясь, что молодым людям удастся играть по своим правилам.