Принц Гарри готовит Меган Маркл роскошный подарок

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Роман принца и актрисы продолжает успешно развиваться
Принц Гарри и Меган Маркл начали встречаться осенью прошлого года и к нынешнему моменту, по словам близких друзей пары, у них все складывается наилучшим образом. Поговаривают даже, что в годовщину начала их отношений наследник британского престола сделает актрисе предложение руки и сердца.
В пользу такого развития события говорит не только то, что влюбленные все свободное время стараются проводить вместе, но и то, что принц Гарри готовит Меган роскошный подарок. Западным СМИ стало известно, что он собирается преподнести возлюбленной кольцо из платины и изумрудов стоимостью в 100 тысяч фунтов стерлингов. Изделие будет выполнено из браслета, который прежде принадлежал матери принца Гарри, леди Диане.
Кстати, в преддверии другой свадьбы – принца Уильяма и Кейт Миддлтон – старший наследник престола также преподнес своей избраннице ювелирный подарок: серьги из коллекции леди Дианы. Скорее всего, принц Гарри решил поступить схожим образом.
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