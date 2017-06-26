Принц Гарри готовит Меган Маркл роскошный подарок

Принц Гарри и Меган Маркл начали встречаться осенью прошлого года и к нынешнему моменту, по словам близких друзей пары, у них все складывается наилучшим образом. Поговаривают даже, что в годовщину начала их отношений наследник британского престола сделает актрисе предложение руки и сердца.



В пользу такого развития события говорит не только то, что влюбленные все свободное время стараются проводить вместе, но и то, что принц Гарри готовит Меган роскошный подарок. Западным СМИ стало известно, что он собирается преподнести возлюбленной кольцо из платины и изумрудов стоимостью в 100 тысяч фунтов стерлингов. Изделие будет выполнено из браслета, который прежде принадлежал матери принца Гарри, леди Диане.

