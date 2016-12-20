Принц Гарри впервые дал откровенное интервью о принцессе Диане

«На самом деле я так и не смог справиться с тем, что произошло. Я похоронил эмоции глубоко внутри и большую часть жизни старался даже не думать об этом», — начинает свой рассказ о глубокой утрате младший сын принцессы Дианы. Брат герцога Кембриджского дал откровенное интервью в рамках документального фильма «Принц Гарри в Африке», повествующего о работе его благотворительного проекта Sentebale, созданного в сотрудничестве с принцем Лесото Сиисо 10 лет назад.

Спустя два десятилетия после смерти матери Гарри признается: «Сейчас я отношусь к жизни абсолютно иначе, чем раньше. Я прятал голову в песок и позволял всему вокруг разлетаться на куски. Когда моя мама умерла, я был очень и очень молод и тяготился своим статусом. Сейчас у меня столько энергии и запала, что, напротив, я счастлив быть частью королевской семьи, потому что это дает мне возможность менять мир вокруг себя». В подтверждение его словам выступает деятельность его фонда, помогающего детям и сиротам с диагнозами ВИЧ и СПИД, который, по словам принца, «является продолжением работы, которую Диана так и не смогла завершить».