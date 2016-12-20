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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

20 декабря 2016

Принц Гарри впервые дал откровенное интервью о принцессе Диане

Признания представителя королевской семьи в документальном фильме «Принц Гарри в Африке»

«На самом деле я так и не смог справиться с тем, что произошло. Я похоронил эмоции глубоко внутри и большую часть жизни старался даже не думать об этом», — начинает свой рассказ о глубокой утрате младший сын принцессы Дианы. Брат герцога Кембриджского дал откровенное интервью в рамках документального фильма «Принц Гарри в Африке», повествующего о работе его благотворительного проекта Sentebale, созданного в сотрудничестве с принцем Лесото Сиисо 10 лет назад.

Спустя два десятилетия после смерти матери Гарри признается: «Сейчас я отношусь к жизни абсолютно иначе, чем раньше. Я прятал голову в песок и позволял всему вокруг разлетаться на куски. Когда моя мама умерла, я был очень и очень молод и тяготился своим статусом. Сейчас у меня столько энергии и запала, что, напротив, я счастлив быть частью королевской семьи, потому что это дает мне возможность менять мир вокруг себя». В подтверждение его словам выступает деятельность его фонда, помогающего детям и сиротам с диагнозами ВИЧ и СПИД, который, по словам принца, «является продолжением работы, которую Диана так и не смогла завершить».

Принц Гарри впервые дал откровенное интервью о принцессе Диане

Напомним, что впервые принц Гарри рассказал, как пережил смерть матери, в июле этого года, признавшись, что он очень жалеет, что все эти годы держал все эмоции внутри. Сейчас младший из сыновей Дианы, похоже, переживает период подъема: 32-летний внук королевы Елизаветы II активно занимается благотворительной деятельностью и налаживает личную жизнь — роман Гарри с Меган Маркл официально подтвержден представителями королевской семьи.

Принц Гарри впервые дал откровенное интервью о принцессе Диане
Принц Гарри впервые дал откровенное интервью о принцессе Диане

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