Принц Чарльз против романа Гарри и Меган Маркл

Вопреки информации о том, что члены королевской семьи готовы принять возлюбленную Гарри, недавно стало известно, что принцу Чарльзу не нравится роман сына с Меган Маркл. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Чарльза, стал скандал, связанный с арестом старшего брата Маркл.

Принц Чарльз

Две недели назад Томас Маркл-младший угрожал своей подруге, приставив ей пистолет к голове, после чего его, разумеется, арестовали. «Терпение Чарльза и Камиллы лопнуло. Гарри было сказано держаться подальше от всего того, что может навредить его репутации трудолюбивого принца», — сказал инсайдер.

Ранее пресса сообщала, что свое недовольство отношениями Гарри с голливудской актрисой выражала мачеха принца Камилла Паркер-Боулз, впрочем, утверждали таблоиды, позицию по данному вопросу Камилла не озвучивала лично пасынку, а только лишь обсуждала с мужем. Итогом этих разговоров и стала довольно жесткая беседа Чарльза с Гарри. «Тебе лучше порвать с ней сейчас же», — заявил Чарльз сыну, добавив, что согласен с Камиллой, так как Меган «простолюдинка», да к тому же не британская подданная. «Она не годится тебе в жены», — заключил Чарльз.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

Точная реакция Гарри неизвестна, однако источники сообщают, что мнение отца его не интересует. «Гарри наплевать. Он очень влюблен в Меган и уже готов на ней жениться», — сказал инсайдер. Пресса отмечает, что Чарльз и Камилла были против этого романа с самого начала. Их отношение к Меган Маркл не изменилось даже после того, как королева Елизавета в целом одобрила выбор внука. «Не важно, что тот же Гарри в свое время куролесил в Вегасе и радовал таблоиды своими пьяными выходками. Что Кейт Миддлтон загорала топлес и тоже была поймана папарацци. Что Камиллу тоже репортеры засекли голышом. Им это прощается, потому что они монархи, но быть американкой смешанных кровей, да к тому же разведенной — с этим Чарльз и Камилла мириться не хотят», — говорит источник.

Напомним, роман принца Гарри и звезды сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл стал достоянием публики в конце октября. Сейчас уже ходят слухи о грядущей помолвке звездной пары.