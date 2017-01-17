«Прикольные медведи»: 3 скандала с участием российских хакеров

По законам жанрам голливудских блокбастеров они должны быть именно такими - мировыми захватчиками, перед которыми бессильны американские спецслужбы и ведущие эксперты по безопасности, а их неуловимости позавидует сам агент 007 : «медведи с клавиатурами», как называют их в западных СМИ, — новая веха в конспирологии. Как российские хакеры стали такими всемогущими и почему они всегда в центре внимания?

Выборы американского президента , а точнее их результат , оказался настолько неожиданным даже для политтехнологов, что неминуемо случился скандал : во всем обвинили русских хакеров, взломавших секретные файлы, к которым доступа не было даже у ФБР. Действующая на тот момент администрация президента Обамы обвинила Москву в кибератаках со взломом серверов Демократической партии США и, соответственно, заявила об их влиянии на исход выборов . Комментарии Лаврова на эту тему были привычно сдержанными: возможности российских хакеров, захвативших весь мир, он назвал сильно преувеличенными, а саму идею сделать их ответственными за итоги выборов - абсурдной.

10 января мир потрясло известие о смерти Елизаветы II : сообщение было опубликовано на официальном сайте британской королевской семьи и тут же экстренно удалено, будучи фейком. Тем временем скриншоты поста молниеносно разошлись по мировой паутине. Шум поднялся нешуточный: Букингемскому дворцу пришлось выступить с опровержением сообщения, назвав новость «абсолютной неправдой», а руководство портала воздержалось от комментариев насчет того, как информация попала на сайт. Зато британские СМИ молчать не стали и обнаружили корень зла в самом неожиданном месте, обвинив в загадочной «смерти» 90-летней английской королевы российских хакеров. Очевидно, тех самых, что «выбрали» Трампа .

Орудует группа кибершпионов не только на высшем уровне, считают западные таблоиды. Куда больше смерти британской монархини пользователей соцсетей возмутила утечка заключительной серии четвертого сезона британского телехита «Шерлок». Мировая премьера серии планировалась в ночь на 16 января, однако российские пользователи посмотрели ее впереди планеты всей, притом в высоком качестве и с русским дубляжом. Руководство BBC обратилось к российским зрителям с просьбой не раскрывать подробности сюжета, а неравнодушные фанаты сериала решили, что дело не обошлось без российских хакеров.

«То, что Россия взламывала разные страны, это, конечно, плохо, но слить последний эпизод «Шерлока»? Путин зашел слишком далеко!», — подытожил один из британских пользователей Twitter.