Представлена новая рекламная кампания BOSS

Рекламная кампания весенне-летнего сезона 2017 года вдохновлена творчеством одного из самых знаменитых и талантливых современных художников Дэвида Хокни. В центре внимания – идеальный баланс строгости линий и многообразия форм, который столь важен для креативного директора BOSS Джейсона Ву. Над съемкой работал известный фотограф Карим Садли, а ее основными действующими лицами стали харизматичные модели Виктор Ниландер и Фредерике Софи, обладающие естественной и запоминающейся красотой. Главный акцент сделан на гармонии лаконичности и индивидуальности.