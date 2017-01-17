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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

17 января 2017

Представлена новая рекламная кампания BOSS

Известный немецкий бренд опубликовал свежие кадры из съемки, посвященной весенне-летней коллекции

Рекламная кампания весенне-летнего сезона 2017 года вдохновлена творчеством одного из самых знаменитых и талантливых современных художников Дэвида Хокни. В центре внимания – идеальный баланс строгости линий и многообразия форм, который столь важен для креативного директора BOSS Джейсона Ву. Над съемкой работал известный фотограф Карим Садли, а ее основными действующими лицами стали харизматичные модели Виктор Ниландер и Фредерике Софи, обладающие естественной и запоминающейся красотой. Главный акцент сделан на гармонии лаконичности и индивидуальности.

Новая рекламная кампания BOSS
Новая рекламная кампания BOSS

Важная роль отведена также и выбранному месту съемки: открытое природное пространство идеально сочетается с архитектурными элементами, размещенными в кадре.

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