На прошлой неделе состоялась свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. 26-летний музыкант женился на своей 20-летней возлюбленной Алене Красновой, с которой они встречались около четырех лет. Праздник прошел в роскошной подмосковной резиденции, невеста отправилась под венец в пышном, расшитом кружевом платье, а Никита выбрал классический смокинг. Клятвы влюбленные произносили под аркой, украшенной живыми цветами.

Кстати, роскошную свадьбу организовала Кристина Орбакайте - вместе с Аленой они обсудили все детали, а затем мама жениха проследила за тем, чтобы все прошло идеально. Кроме того, Кристина спела на свадьбе сына, что, правда, было незапланировано.

На праздник прибыло около 200 гостей, среди которых были и звезды российского шоу-бизнеса.