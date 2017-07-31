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Квартира в центре Москвы, сюрприз от Кристины Орбакайте и другие подарки молодоженам
На прошлой неделе состоялась свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. 26-летний музыкант женился на своей 20-летней возлюбленной Алене Красновой, с которой они встречались около четырех лет. Праздник прошел в роскошной подмосковной резиденции, невеста отправилась под венец в пышном, расшитом кружевом платье, а Никита выбрал классический смокинг. Клятвы влюбленные произносили под аркой, украшенной живыми цветами.
Кстати, роскошную свадьбу организовала Кристина Орбакайте - вместе с Аленой они обсудили все детали, а затем мама жениха проследила за тем, чтобы все прошло идеально. Кроме того, Кристина спела на свадьбе сына, что, правда, было незапланировано.
На праздник прибыло около 200 гостей, среди которых были и звезды российского шоу-бизнеса.
Бабушка Никиты, Алла Пугачева, приехала с супругом Максимом Галкиным, Кристина Орбакайте — с мужем Михаилом Земцовым и младшим сыном Дени Байсаровым, а Владимир Пресняков — с женой Натальей Подольской. Также на свадьбе были Владимир Пресняков-старший с женой Еленой. Кстати, все женщины выбрали наряды с кружевом — под стать невесте. На церемонию прибыли и Филипп Киркоров с Дмитрием Колдуном —последний подарил молодоженам мотоцикл, на котором Никита прокатился прямо во время праздника.
Бабушка и родители подарили молодоженам квартиру на Лубянке за 60 млн. рублей и участок на 50 соток в Малых Бережках. Алла Борисовна устроила сюрприз внуку, исполнив песню «А знаешь, все еще будет», но кроме трогательных подарков были и презенты с юмором. Например, один из друзей Никиты подарил новоиспеченным супругам биткоин: в надежде, что валюта будет расти.
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