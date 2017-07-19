Правила адюльтера: голливудские романы без хэппи-энда

Случайно заглянув в айпад мужа Гэвина Россдейла, американская поп-звезда Гвен Стефани узнала о его неверности. Одна из самых влиятельных женщин США не подозревала, что супруг изменял ей годами с няней их детей, да еще и с особым цинизмом: например, одна из встреч с любовницей происходила ровно в то время, когда певица рожала их третьего сына. Не справившись с шоком, сильная женщина Гвен Стефани на время загремела в клинику неврозов.

Гвен Стефани и Гэвин Россдейл

Похожая история произошла с умницей и красавицей Сандрой Буллок, женщиной с безупречной репутацией, иконой стиля и одной из лучших актрис поколения. Сандра, получая «Оскар» в 2010 году, во всех официальных речах благодарила мужа Джесси Джеймса за то, что был рядом, поддерживал, вдохновлял. В итоге профессиональный триумф обернулся личной драмой: буквально сразу после церемонии одна из многочисленных любовниц ее мужа подробно рассказала СМИ, как жестко, цинично и неутомимо Джесси изменял своей знаменитой жене. Униженная Буллок, которой после «Оскара» сам бог велел блистать и вести светскую жизнь, на несколько лет ушла в изоляцию и глубочайшую депрессию. Ей потребовалось 5 лет, чтобы вернуться к жизни.

Джесси Джеймс и Сандра Буллок

«Что ты скажешь на моих похоронах, убив меня? Здесь лежит мать моих детей, живых и мертвых, покойся с миром, любовь моя, я не ценил тебя?» — это строчка из песни Бейонсе, главной женщины мирового шоу-бизнеса. Сколько угодно можно говорить о том, что пронзительная история измен, ставшая автобиографичной темой альбома Lemonade, не более чем гениальный пиар-ход Бейонсе и ее мужа-продюсера Джей Зи, но скажите, вы и правда верите, что паре, чье совокупное состояние оценивается в $1 млрд, нужна пара десятков лишних миллионов такой ценой? А если брать во внимание странную свиту Джей Зи из певичек, ставших клонами Queen B, то возникает еще больше вопросов. Конечно, первая эмоциональная реакция, которая возникает после услышанного: неужели можно изменить Бейонсе? Увы, от измены не застрахован никто — даже Бейонсе и Анджелина Джоли. Разница в том, что неординарной женщине перенести этот удар в каком-то смысле сложнее. Для мужчин, их предавших, измена приобретает особый смысл — она становится определенным способом самоутверждения. Мир, в котором существовал удобный стереотип, что изменяют потерявшим форму, неуверенным в себе, ревнивым и социально зависимым, никогда не будет прежним.

Бейонсе и Джей Зи

В исследуемом явлении, на первый взгляд, нет логики: легко понять, почему от жены уходят к богиням типа Анджелины, но совсем другое дело — понять, почему богиням изменяют с самыми посредственными женщинами. Между тем, психологи, специализирующиеся на мужских комплексах и расстройствах личности типа нарциссического, считают все происходящее как раз очень логичным. Эта подсознательная или даже порой вполне осознанная месть за мучительные ощущения собственной ущемленности рядом с неординарной женщиной оборачивается как раз самыми изощренными видами предательств. Измена женщине яркой и харизматичной, которая была лучшим, что с ним случалось в жизни, и есть самоутверждение. Логичного объяснения этому поступку порой не может найти даже сам мужчина, но именно этого действия требует его душа, переживающая не вполне адекватное ощущение своей уникальности.

Так, Джесси Джеймс, который на самые статусные красные дорожки Голливуда попадал только как «плюс один» Сандры Буллок, не справился с завистью к успехам жены. Что двигало Россдейлом, музыкантом, которого мир знал как мужа солистки No Doubt? Не случайно женщиной, с которой он обманывает свою жену, становится близкий ей человек, не просто вхожий в дом, но почти член семьи. Более того, неприметная няня донашивала одежду Гвен, делала прическу как у Гвен. Вы верите в то, что он влюбился без памяти, не мог устоять, а с женой был из чувства долга? Меньше всего в факте измены с клоном собственной жены в тот самый день, когда жена рожала ему сына, равнодушия. В этой амбивалентности целая пучина комплексов и нереализованных амбиций. И даже для меньше всего тянущего на лузера Джей Зи иметь дело с равновеликой партнершей оказалось делом неподъемным. Он отказывался верить, что великой поп-иконой она является сама по себе, а не в результате его гениальной пиар-стратегии — а потому пытался проделать похожий трюк с Ритой Орой, но даже при хорошем бюджете превратить ее во вторую Бейонсе не смог: не та харизма, выправка, порода. И можно ли сравнивать безупречную фарфоровую статуэтку Сандру Буллок, которая как никто умеет носить винтаж и кутюр, с татурованной девицей на байке, которая своими откровениями о грязном сексе с ее мужем превратила в прах самооценку блестящей актрисы?

Гвен Стефани и Гэвин Россдейл

Впрочем, даже понимая природу этих измен, женщинам легче не становится, ведь наша самооценка напрямую зависит от мужского отношения. Измена — это не просто факт предпочтения тебе другой женщины, но также сокрытия этого факта, а значит, обман. Мужчина с достоинством, не имеющий цели самоутвердиться за счет женщины, имеет тысячи честных способов завершения отношений. Например, быстро, словно отрывает пластырь, сообщает о факте измены и готовности нести ответственность. В этом случае расставания менее травматичны, и даже есть вариант возобновления отношений. Мужчины, гордость которых задета и которых мы привыкли называть слабыми, ведут себя иначе. Муж Гвен Стефани после того, как все стало известно, потребовал половину ее состояния и алименты. Муж Сандры Буллок решил написать книгу о том, как он изменял ей: помимо жажды наживы на более глубинном уровне им двигало желание нанести едва оправившейся Сандре еще больший удар. Чтобы почувствовать себя мужчиной, они выбирают еще более унизительный для женщины сценарий. И правда в том, что отношения, в которых оказался возможен такой сценарий, были обречены изначально.

Джесси Джеймс и Сандра Буллок

Чтобы прийти в себя после предательства близкого человека и вернуть пошатнувшуюся самооценку, у Сандры Буллок ушло пять лет. Гвен Стефани спасали от депрессии друзья, мощная поддержка медиа и новый роман. Для Бейонсе Lemonade стал настоящей психотерапией: в роликах она крушила все вокруг и публично задавала вопросы отцу своего ребенка. У каждой из них агония развивалась так, как у каждой женщины, которую предали: от стадии отрицания, опустошения и агрессии до переживания катарсиса и даже, как в случае с Бейонсе, великодушного решения простить. Впрочем, Бейонсе напоминает супругу, что он выбрал непростую женщину: «You ain’t married to no average bitch boy». И она понимает, что не каждый мужчина в состоянии простить вашу силу. Сейчас они пытаются — катарсис, рождение близнецов, публичное раскаяние. Джей Зи признается, что впервые почувствовал себя по-настоящему сильным мужчиной.