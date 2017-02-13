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Звезды

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13 февраля 2017

Полное видео грандиозного выступления Бейонсе на «Грэмми-2017»

Грандиозное шоу певицы названо самым выдающимся в истории премии

Без сомнения, главной героиней прошедшей церемонии вручения музыкальных наград «Грэмми» стала Бейонсе. Пока зал разрывался от восторга, муж Джей Зи рыдал то ли от гордости, то ли от умиления, главная поп-певица современности творила невозможные вещи. Образы Мадонны, Нефертити и другие божественные ипостаси сменяли друг друга, элементы грандиозного интерактивного шоу казались настоящим волшебством даже в XXI веке. Наряды на теле певицы менялись за секунду, дочь Бейонсе Блю Айви появлялась на сцене и растворялась в дымке, огромный хор-массовка реалистично исполнял свои партии и в мгновение исчезал со сцены. Разумеется, лучше один раз увидеть это грандиозное представление, чем сто раз услышать. И если фото беременной Бейонсе установило рекорд Инстаграма, собрав 10 млн лайков, то видео этого выступления также бьет рекорды - миллионы просомоторов в один день, и то ли еще будет!

beyonce full grammy performance 2017 from Bey Fulfilled on Vimeo.

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