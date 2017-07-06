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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    06 июля 2017

    Полина Гагарина показала фигуру в купальнике

    Певица впервые после рождения ребенка решилась на съемку в бикини

    В конце апреля этого года Полина Гагарина и ее супруг, фотограф Дмитрий Исхаков, стали родителями — на свет появилась девочка по имени Мия. Долгое время певица скрывала свое положение от прессы, и только когда до рождения дочки остались считанные дни, официально подтвердила беременность.

    Полина очень быстро вернулась в форму: стала посещать светские мероприятия и давать концерты, демонстрируя стройную фигуру. Правда, похудение дается ей нелегко: в одном из интервью певица рассказала, что ее рацион составляет курица, брокколи и вода. А вчера она впервые поделилась фотографией в купальнике, сообщив, что скоро выйдет клип на песню «Драмы больше нет», в котором Гагарина появится в очень чувственном образе, судя по снимку. Поклонники оценили смелое фото девушки, оставив десятки восхищенных комментариев.

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