Полина Гагарина показала фигуру в купальнике

Полина очень быстро вернулась в форму: стала посещать светские мероприятия и давать концерты, демонстрируя стройную фигуру. Правда, похудение дается ей нелегко: в одном из интервью певица рассказала, что ее рацион составляет курица, брокколи и вода. А вчера она впервые поделилась фотографией в купальнике, сообщив, что скоро выйдет клип на песню «Драмы больше нет», в котором Гагарина появится в очень чувственном образе, судя по снимку. Поклонники оценили смелое фото девушки, оставив десятки восхищенных комментариев.