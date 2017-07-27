В апреле этого года Полина Гагарина стала мамой во второй раз: у певицы и ее супруга, фотографа Дмитрия Исхакова, родилась девочка, которую назвали Мией. Полина очень быстро вернулась в форму и возобновила выступления, а несколько дней назад Гагарина впервые отправилась в путешествие с дочкой.

Три месяца со дня рождения девочки супруги отметили поездкой на Лазурный берег. Фотографиями из путешествия Полина делится в Instagram. Среди нескольких снимков есть и редкое фото певицы с дочкой. Саму девочку в кадре не видно: на фото Гагарина позирует рядом с коляской, в которой спит Мия.