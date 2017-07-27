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    27 июля 2017

    Полина Гагарина показала новое фото с дочкой

    Российская певица впервые отправилась в путешествие с трехмесячной Мией

    В апреле этого года Полина Гагарина стала мамой во второй раз: у певицы и ее супруга, фотографа Дмитрия Исхакова, родилась девочка, которую назвали Мией. Полина очень быстро вернулась в форму и возобновила выступления, а несколько дней назад Гагарина впервые отправилась в путешествие с дочкой.

    Три месяца со дня рождения девочки супруги отметили поездкой на Лазурный берег. Фотографиями из путешествия Полина делится в Instagram. Среди нескольких снимков есть и редкое фото певицы с дочкой. Саму девочку в кадре не видно: на фото Гагарина позирует рядом с коляской, в которой спит Мия.


    Напомним, что у Полины Гагариной также есть сын Андрей от актера Петра Кислова. Пара распалась в 2010 году.

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