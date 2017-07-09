«Похож на маму»: новое фото Ксении Собчак с сыном

Ксения Собчак и Максим Виторган продолжают скрывать лицо своего сына Платона, однако с удовольствием делятся трогательными фотографиями с малышом в соцсетях. Вчера, например, Максим выложил черно-белый снимок, на котором его жена обнимает сына: «Нежности», - подписал пост актер. Подписчики отметили, что на этот раз родители позволили лучше разглядеть мальчика - на снимке видна половина лица малыша, из-за чего поклонники пары даже предположили, что малыш похож на Ксению.

Кстати, родители Виторгана, в отличие от сына, охотно делятся подробностями его отцовства. Недавно, на одной из телепрограмм, Эммануил Виторган назвал Максима «уникальным папой»: «Максим готов купать, готов заворачивать, разворачивать... Ксюша очень занята, и это огромная помощь со стороны Максима», - рассказал Виторган-старший.