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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    09 июля 2017

    «Похож на маму»: новое фото Ксении Собчак с сыном

    Максим Виторган поделился редким семейным кадром

    Ксения Собчак и Максим Виторган продолжают скрывать лицо своего сына Платона, однако с удовольствием делятся трогательными фотографиями с малышом в соцсетях. Вчера, например, Максим выложил черно-белый снимок, на котором его жена обнимает сына: «Нежности», - подписал пост актер. Подписчики отметили, что на этот раз родители позволили лучше разглядеть мальчика - на снимке видна половина лица малыша, из-за чего поклонники пары даже предположили, что малыш похож на Ксению.

    Кстати, родители Виторгана, в отличие от сына, охотно делятся подробностями его отцовства. Недавно, на одной из телепрограмм, Эммануил Виторган назвал Максима «уникальным папой»: «Максим готов купать, готов заворачивать, разворачивать... Ксюша очень занята, и это огромная помощь со стороны Максима», - рассказал Виторган-старший.

    Напомним, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино» 18 ноября. Долгое время пара скрывала имя мальчика от публики, но в итоге первым имя сына рассекретил Максим Виторган, опубликовав в Instagram снимок рождественской игрушки с надписью «Платон».

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