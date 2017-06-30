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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 июня 2017

Подробности предстоящей свадьбы Лионеля Месси

Один из самых высокооплачиваемых футболистов женится на своей давней возлюбленной Антонелле Рокуццо

Нападающий футбольного клуба «Барселона» и капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси и модель Антонелла Рокуццо вместе уже десять лет и даже имеют двоих детей — Тьяго и Матео, но пожениться решили только недавно. Свадьба одного из самых высокооплачиваемых футболистов современности и его возлюбленной состоится сегодня, 30 июня.

Лионеля Месси и Антонелла Рокуццо

Церемония пройдет в родном городе влюбленных, Росарио. Для торжества выбрали лучший в городе отель City Center. Местные власти, которые очень ценят Месси, специально подготовили территорию отеля к торжеству и выделили около 300 полицейских, которые будут патрулировать как место проведения праздника, так и дорогу к нему от аэропорта. За пределами гостиничного комплекса будет установлен большой экран, чтобы поклонники спортсмена могли наблюдать за венчанием.


Лионеля Месси и Антонелла Рокуццо
Лионеля Месси и Антонелла Рокуццо

К алтарю невеста пойдет в сшитом на заказ платье Rosa Clara. Подвенечный наряд был сделан испанскими дизайнерами, и из Барселоны его доставляли два охранника.

В числе 260 гостей будут коллега Месси по клубу «Барселона» Жерар Пике и его супруга Шакира. Главными блюдами праздничного банкета станут стейк по-аргентински и тушеное мясо, а на закуску гостям предложат несколько видов сыров и паштетов.

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