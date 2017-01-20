Подробности инаугурации Дональда Трампа

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45-ый президент Соединенных Штатов вступил на пост главы государства
В эти минуты самый противоречивый президент в истории Соединенных Штатов вступает в свою должность. По желанию самого Дональда Трампа билеты на это мероприятие мог купить любой желающий через интернет. Правда, теперь уже действующий президент США, которого считают очень эксцентричным, остался верен себе и признался: «Кто голосовал против меня — может не приходить».
Дональд и Мелания Трамп
Стоит отметить, что в момент встречи Барака и Мишель Обамы с Дональдом и новоиспеченной первой леди на крыльце Белого дома Мелания передала своей предшественнице подарок. Судя по характерной бирюзовой коробочке, в ней находилось украшение легендарного американского бренда Tiffany & Co.
Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама
Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама
Официальную часть посетили бывшие главы государства Джордж Буш-младший с супругой, а также главный оппонент Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, с мужем, экс-президентом США Биллом Клинтоном. Напомним, что в числе приглашенных был и Владимир Путин, который не смог присутствовать на мероприятии.
Джордж Буш-младший c супругой
Хиллари Клинтон
По традиции инаугурация проходит в Капитолии, а после произнесения клятвы президент пригласил всех присутствующих на военный парад. Ближе к вечеру состоится торжественный бал в честь 45-ого президента США Дональда Трампа.
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