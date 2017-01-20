Подробности инаугурации Дональда Трампа

В эти минуты самый противоречивый президент в истории Соединенных Штатов вступает в свою должность. По желанию самого Дональда Трампа билеты на это мероприятие мог купить любой желающий через интернет. Правда, теперь уже действующий президент США, которого считают очень эксцентричным, остался верен себе и признался: «Кто голосовал против меня — может не приходить».



Дональд и Мелания Трамп

Стоит отметить, что в момент встречи Барака и Мишель Обамы с Дональдом и новоиспеченной первой леди на крыльце Белого дома Мелания передала своей предшественнице подарок. Судя по характерной бирюзовой коробочке, в ней находилось украшение легендарного американского бренда Tiffany & Co.

Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама

Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама

Официальную часть посетили бывшие главы государства Джордж Буш-младший с супругой, а также главный оппонент Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, с мужем, экс-президентом США Биллом Клинтоном. Напомним, что в числе приглашенных был и Владимир Путин, который не смог присутствовать на мероприятии.

Джордж Буш-младший c супругой

Хиллари Клинтон