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Звезды

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20 января 2017

Подробности инаугурации Дональда Трампа

45-ый президент Соединенных Штатов вступил на пост главы государства

В эти минуты самый противоречивый президент в истории Соединенных Штатов вступает в свою должность. По желанию самого Дональда Трампа билеты на это мероприятие мог купить любой желающий через интернет. Правда, теперь уже действующий президент США, которого считают очень эксцентричным, остался верен себе и признался: «Кто голосовал против меня — может не приходить».


Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Стоит отметить, что в момент встречи Барака и Мишель Обамы с Дональдом и новоиспеченной первой леди на крыльце Белого дома Мелания передала своей предшественнице подарок. Судя по характерной бирюзовой коробочке, в ней находилось украшение легендарного американского бренда Tiffany & Co.

Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама

Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама

Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама

Мишель Обама, Мелания и Дональд Трамп, Барак Обама

Официальную часть посетили бывшие главы государства Джордж Буш-младший с супругой, а также главный оппонент Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, с мужем, экс-президентом США Биллом Клинтоном. Напомним, что в числе приглашенных был и Владимир Путин, который не смог присутствовать на мероприятии.

Джордж Буш-младший c супругой

Джордж Буш-младший c супругой

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

По традиции инаугурация проходит в Капитолии, а после произнесения клятвы президент пригласил всех присутствующих на военный парад. Ближе к вечеру состоится торжественный бал в честь 45-ого президента США Дональда Трампа.


Инаугурации Дональда Трампа
Инаугурации Дональда Трампа

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