С конца прошлой недели принц Гарри и Меган Маркл находятся в Африке, куда отправились отдыхать, приурочив свой отпуск ко дню рождения Меган. В пятницу звездная пара прилетела в Ботсвану, где провела выходные в доме одного из друзей Гарри. Там же была устроена вечеринка по случаю 36-летия Маркл. «Это был настоящий праздник», — сказал источник, добавив, что актриса наконец познакомилась с близкими друзьями Гарри.

Накануне принц с подругой отправились в дельту Окаванго, одну из немногих мест обитания диких животных.