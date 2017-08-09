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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    09 августа 2017

    Подробности путешествия принца Гарри и Меган Маркл в Африку

    Звездная пара собирается узнать дикую природу и местных жителей Ботсваны

    С конца прошлой недели принц Гарри и Меган Маркл находятся в Африке, куда отправились отдыхать, приурочив свой отпуск ко дню рождения Меган. В пятницу звездная пара прилетела в Ботсвану, где провела выходные в доме одного из друзей Гарри. Там же была устроена вечеринка по случаю 36-летия Маркл. «Это был настоящий праздник», — сказал источник, добавив, что актриса наконец познакомилась с близкими друзьями Гарри.

    Накануне принц с подругой отправились в дельту Окаванго, одну из немногих мест обитания диких животных.

    Меган Маркл и Принц Гарри

    «Сафари в Ботсване — одно из немногих мест, где вы гарантированно встретите африканских львов, африканских слонов, буйвола, леопардов и носорогов», — приводят СМИ слова инсайдера. В планах Гарри и Меган было путешествие по реке, кроме того, две ночи они провели под открытым небом, жили на частном острове. Выбор принца, который тщательно организовывал поездку в Африку, пал на частные апартаменты, никаких отелей. «Гарри точно знает, где и что их ждет в этой поездке. Он много общался с надежным гидом, помогавшим в организации и проведении экскурсий», — отметил источник.

    Меган Маркл и Принц ГарриФОТОLegion Media

    По его словам, африканский вояж будет с «элементами роскоши», но при этом довольно смелым: «Они хотят быть ближе к дикой природе и местным жителям». Африка — важное место для принца, который не раз называл ее своим вторым домом. «Я впервые оказался в Ботсване в 1997-м, сразу после смерти мамы. Тогда отец сказал нам с братом, что мы едем в Африку, чтобы уйти от всей этой ужасной шумихи», — говорил Гарри, признаваясь, что чувствует там себя «лучше, чем где-либо». В Ботсване принц, по его словам, испытывает чувство «полного расслабления и нормальности».

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