Почему рушатся идеальные звездные браки?

На днях стало известно, что одна из самых крепких пар Голливуда — Виктория и Дэвид Бекхэм — переживает кризис отношений, и, как считают инсайдеры, есть большая вероятность, что на этот раз знаменитостям все же не удастся спасти свой брак. Стоит отметить, что за последнее время такой исход дела уже вряд ли может кого-то удивить. В конце прошлого года со скандалом распалась, казалось бы, идеальная семья Анджелины Джоли и Брэда Питта, годом ранее о своем расставании объявили Антонио Бандерас и Мелани Гриффит, которые прожили вместе 18 лет, не говоря уже о Федоре и Светлане Бондарчук, отметивших накануне развода серебряную свадьбу. Так почему же после стольких лет совместной жизни рушатся даже идеальные браки? Что происходит с мужчинами после 40 лет? Почему они оставляют своих успешных, красивых женщин ради холостой жизни? Ответить на эти вопросы ELLE попросил эксперта по отношениям, гештальт-терапевта, звездного психолога Лиу Чакаберия, которая постаралась разобраться в хитросплетениях семейной драмах знаменитостей.

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«Когда мы говорим о семьях знаменитостей, которые зачастую идеализируются в СМИ, нельзя забывать, что и им, как и обычным людям, необходимо работать над своими отношениями, а поскольку многие звезды в определенный момент начинают жить по принципу «вседозволенности» и придерживаться так называемой «философии гедонизма», то их семейная жизнь начинает давать сбой. Они не готовы идти на уступки, так как окружающие делают все ради того, чтобы им было комфортно. Рассмотрим историю Мелани Гриффит и Антонио Бандерас. Когда они встретились, актриса уже была звездой, тогда как Бандерас только начинал делать свои первые шаги в Голливуде. Таким образом, вначале она исполняла роль «творческой мамы», потом он вырос, сделал успешную карьеру и, возможно, захотел играть ведущую роль. В данной ситуации есть большая вероятность, что Гриффит была не готова к такому исходу. Могла обостриться борьба за власть внутри пары, за внимание публики, детей, общих друзей. Поэтому в конечном итоге он захотел уйти в другие ролевые отношения, где он — «отец».

В случае с Джоли-Питтами интересен тот факт, что пара решила официально зарегистрировать отношения лишь спустя восемь лет совместной жизни. Это можно рассматривать, как попытку сохранить брак, а отнюдь не желание еще раз доказать друг другу свою любовь. Часто люди идут на этот шаг, когда семейная лодка из-за постоянных бурь требует ремонта.

Важно понимать, что классической точкой кризиса является возраст после 40 лет. Также его называют «кризис достижения цели» или «кризис середины жизни». Поэтому у многих мужчин именно в этот период случаются срывы, депрессии, поиски новой профессии, усиление нарциссических проблем (начинает прогрессировать так называемая «звездная болезнь»). И, как следствие, некоторые знаменитости стараются создать иллюзию бессмертия и, чтобы подавить в себе страх старости, начинают встречаться с партнерами значительно моложе их. Это своего рода перезагрузка программы жизненного цикла «я не старею, а заново начинаю жить», что очень похоже на нынешнюю ролевую модель Дэвида Бекхэма.