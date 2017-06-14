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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 июня 2017

Почему нового телохранителя Ким Кардашьян обсуждает весь мир?

Все без ума от нового охранника телезвезды

Вчера Ким Кардашьян появилась на Forbes Woman Summit в сопровождении своего нового телохранителя. Для мероприятия телезвезда выбрала строгий костюм, подчеркивающий фигуру, однако внимание поклонников было приковано к бодигарду Ким, который не только открывал двери перед девушкой и прятал ее от вспышек фотокамер, но и заботливо обнимал. Теперь в сети обсуждают фото, на котором накачанный молодой человек дотронулся до бедра Ким, и та будто не обратила на этот жест внимания. Поклонники же бьют тревогу: «Посмотрите, какой красавчик рядом с Ким! Берегись, Канье!», - пишут на просторах интернета. На месте Уэста действительно стоило бы задуматься: телохранителя с идеальной фигурой, загадочными татуировками и хитрым прищуром сразу же окрестили новым секс-символом Голливуда.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян

Кстати, Уэст предпочитает вообще не следить за обсуждениями его семьи в интернете, к тому же совсем недавно Ким заверила подписчиков в том, что у них с мужем все прекрасно, выложив в Instagram совместное фото с Канье и трогательно поздравив его с днем рождения.

Напомним, до того, как Ким наняла новых телохранителей, за ее безопасность отвечал Паскаль Дювье, который не смог защитить звезду от преступников во время ограбления в Париже. После того, как Кардашьян его уволила, он устроился на аналогичную должность к певице Ферги.

Ким Кардашьян и Паскаль Дювье

Ким Кардашьян и Паскаль Дювье

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