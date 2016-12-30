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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

30 декабря 2016

Почему мы хотим, чтобы 2016 год скорее закончился

Високосный год проверил на прочность всю планету

В обзоре ELLE – главные причины ненависти к уходящему году. Пусть новый будет гораздо лучше.

Смерть великих

Смерть великих

Прошлые новогодние праздники закончились смертью рок-идола Дэвида Боуи, ушедшего из жизни после долгой борьбы с раком. Весь следующий год стал подтверждением народной мудрости «как год встретишь, так его и проведешь» - один за другим из жизни уходили кумиры миллионов: Алан Рикман, Умберто Эко, Принс, Мохаммед Али, Эрнст Неизвестный, Владимир Зельдин. Под занавес декабря високосный год один за другим подбросил сразу несколько поводов для траура – крушение Ту-154 с Елизаветой Глинкой, артистами ансамбля имени Александрова и журналистами на борту, смерть Джорджа Майкла, Кэрри Фишер и на следующий день после нее – ее матери Дебби Рейнольдс.

Трагические события и теракты

Трагические события и теракты

2016 год определенно запомнится не как год, когда Леонардо Ди Каприо наконец получил «Оскар» или Португалия впервые стала чемпионом «Евро». Весь позитив разом перекрыла скорбь, захлестнувшая планету из-за волны терактов по всему миру. Брюссель, Стамбул, Ницца, Берлин – примерное число погибших в нескольких десятках нападений, ответственность за которые на себя взяло «Исламское государство» - насчитывает почти полторы тысячи, раненых – как минимум три.

Непредсказуемость политики

Непредсказуемость политики

Проснувшись утром 9 ноября, весь мир был уверен, что результат выборов в США не что иное как шутка – настолько нереальной казалась победа Дональда Трампа над любимицей американского шоу-бизнеса Хиллари Клинтон. Итог – жесткий политический курс и поворот в сторону радикальных мер борьбы с эмигрантами возобладал над традициями американской демократии.

Такой же неожиданностью стало и решение более половины жителей Великобритании, проголосовавших на июльском референдуме за выход страны из «Евросоюза, - серьезное потрясение как для самой страны, так и для теряющего одного из самых сильных игроков в своем политическом арсенале ЕС. В целом набирает обороты тенденция радикальных и консервативных реформ, назревающих по всей Европе, - в Германии спадает популярность Христианско-демократического союза Ангелы Меркель, на президентских выборах в Австрии в шаге от победы оказался кандидат от ультраправой партии Норберт Хофер, а победа лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен на выборах во Франции в 2017 году, по предварительным опросам, - дело почти решенное.

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