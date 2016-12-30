Почему мы хотим, чтобы 2016 год скорее закончился

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Високосный год проверил на прочность всю планету
В обзоре ELLE – главные причины ненависти к уходящему году. Пусть новый будет гораздо лучше.
Прошлые новогодние праздники закончились смертью рок-идола Дэвида Боуи, ушедшего из жизни после долгой борьбы с раком. Весь следующий год стал подтверждением народной мудрости «как год встретишь, так его и проведешь» - один за другим из жизни уходили кумиры миллионов: Алан Рикман, Умберто Эко, Принс, Мохаммед Али, Эрнст Неизвестный, Владимир Зельдин. Под занавес декабря високосный год один за другим подбросил сразу несколько поводов для траура – крушение Ту-154 с Елизаветой Глинкой, артистами ансамбля имени Александрова и журналистами на борту, смерть Джорджа Майкла, Кэрри Фишер и на следующий день после нее – ее матери Дебби Рейнольдс.
2016 год определенно запомнится не как год, когда Леонардо Ди Каприо наконец получил «Оскар» или Португалия впервые стала чемпионом «Евро». Весь позитив разом перекрыла скорбь, захлестнувшая планету из-за волны терактов по всему миру. Брюссель, Стамбул, Ницца, Берлин – примерное число погибших в нескольких десятках нападений, ответственность за которые на себя взяло «Исламское государство» - насчитывает почти полторы тысячи, раненых – как минимум три.
Проснувшись утром 9 ноября, весь мир был уверен, что результат выборов в США не что иное как шутка – настолько нереальной казалась победа Дональда Трампа над любимицей американского шоу-бизнеса Хиллари Клинтон. Итог – жесткий политический курс и поворот в сторону радикальных мер борьбы с эмигрантами возобладал над традициями американской демократии.
Такой же неожиданностью стало и решение более половины жителей Великобритании, проголосовавших на июльском референдуме за выход страны из «Евросоюза, - серьезное потрясение как для самой страны, так и для теряющего одного из самых сильных игроков в своем политическом арсенале ЕС. В целом набирает обороты тенденция радикальных и консервативных реформ, назревающих по всей Европе, - в Германии спадает популярность Христианско-демократического союза Ангелы Меркель, на президентских выборах в Австрии в шаге от победы оказался кандидат от ультраправой партии Норберт Хофер, а победа лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен на выборах во Франции в 2017 году, по предварительным опросам, - дело почти решенное.
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