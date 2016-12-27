Почему Марат Сафин расстался с возлюбленной?

Вопреки слухам о том, что 36-летний теннисист уже готов сделать предложение своей возлюбленной, 29-летней оперной певице Аиде Гарифуллиной, в сети появилась информация о том, что молодые люди решили расстаться. Об этом сообщила сама исполнительница, по словам которой основной причиной их разрыва стала банальная занятость и невозможность часто видеться. К слову, сейчас Сафин большую часть времени проводит в Москве, тогда как Аида живет в столице Австрии, так как является солисткой Венской государственной оперы.

Напомним, что Марат и Аида начали встречаться в начале прошлого года, но довольно длительное время не афишировали свои отношения. Впервые пару сфотографировали вместе в начале этого лета, и спустя месяц в сети появился слух о том, что певица беременна от своего возлюбленного, который, впрочем, так и не подтвердился.

Стоит отметить, несмотря на расставание, Аида продолжает очень нежно отзываться об экс-бойфренде, говоря о том, что Марат «настоящий романтик» и «идеал мужчины».