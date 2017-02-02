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Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

02 февраля 2017

Почему Дональд Трамп не носит обручальное кольцо?

По одной из версий, отсутствие кольца вызвано проблемами в браке

Как известно, Дональд Трамп не носит свое обручальное кольцо, несмотря на то, что уже 12 лет состоит в браке с Меланией. На это уже не раз обращали внимание СМИ, однако после того, как бизнесмен победил на президентских выборах, пресса стала рассматривать Трампа буквально под микроскопом. Последние появления нового главы Белого дома на публике убедили репортеров, что Дональд Трамп не изменяет себе — кольца как не было, так и нет. Поскольку пресс-служба президента отказалась комментировать этот вопрос, это лишь только добавило интриги. Тогда СМИ решили обратиться к психологам.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

«Думаю, таким образом человек, предпочитающий, будучи в браке, обходиться без колец, либо подсознательно демонстрирует проблемы в отношениях, либо дает сигналы окружающим, что он все равно свободен и открыт новым приключениям», — говорит практикующий психотерапевт Джин Сэйфер. Вариант «не ношу кольцо, чтобы женщины не знали, что я женат» к президенту неприменим, тем более такой известной личности, как Дональд Трамп. Отсюда пресса делает вывод о действительно возможных проблемах в отношениях Дональда и Мелании Трамп. Более того, таблоиды приводят фото первой леди, сделанное на церемонии инаугурации (и позже превращенное в знаменитый мем «Грустная Мелания»), как подтверждение этой версии. Впрочем, стоит отметить, что Трамп не носил кольцо ни в первом браке (с Иваной Зельничковой), ни во втором (с Марлой Мейплз). Не исключено, что он просто не любит украшения — по крайней мере, на руках.

Кстати, новый глава Белого дома не единственный из знаменитостей, кто обходится без обручальных колец. Кольца также не носят Джей Зи, Уилл Смит и его супруга Джада Пинкетт-Смит и, конечно, принц Уильям. В случае с принцем, по крайней мере, было сделано официальное пояснение: незадолго до свадьбы пресс-служба британской королевской семьи сообщила, что решение не носить кольцо обсуждалось Уильямом с невестой, Кейт Миддлтон, и та согласилась с его пожеланием. «Это личные предпочтения принца. Он вообще ничего не носит, потому что не хочет», — отчитался Кенсингтонский дворец.

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