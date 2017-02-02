Почему Дональд Трамп не носит обручальное кольцо?

«Думаю, таким образом человек, предпочитающий, будучи в браке, обходиться без колец, либо подсознательно демонстрирует проблемы в отношениях, либо дает сигналы окружающим, что он все равно свободен и открыт новым приключениям», — говорит практикующий психотерапевт Джин Сэйфер. Вариант «не ношу кольцо, чтобы женщины не знали, что я женат» к президенту неприменим, тем более такой известной личности, как Дональд Трамп. Отсюда пресса делает вывод о действительно возможных проблемах в отношениях Дональда и Мелании Трамп. Более того, таблоиды приводят фото первой леди, сделанное на церемонии инаугурации (и позже превращенное в знаменитый мем «Грустная Мелания»), как подтверждение этой версии. Впрочем, стоит отметить, что Трамп не носил кольцо ни в первом браке (с Иваной Зельничковой), ни во втором (с Марлой Мейплз). Не исключено, что он просто не любит украшения — по крайней мере, на руках.