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    10 июля 2017

    По-королевски: Харпер Бекхэм отпраздновала 6-летие в Букингемском дворце

    Виктория и Дэвид Бекхэм устроили дочери праздник настоящей принцессы

    Семейство Бекхэмов в Великобритании — второе по популярности после королевской семьи. Так что они вправе устроить по-настоящему роскошный праздник для своей дочери Харпер, которой сегодня исполнилось 6 лет.

    Правда, торжество самой младшей из семейства Бекхэмов началось задолго до заветной даты. Еще в пятницу Виктория и другие члены семьи поздравили дочку в своих Instagram, а в выходные родители устроили Харпер барбекю-вечеринку, которая прошла в Букингемском дворце. Да-да, маленькая принцесса — наряд младшей Бекхэм напоминал платье Золушки — и ее подруги гуляли по окрестностям дворца, а затем играли в саду вместе с внучкой Елизаветы II, принцессой Беатрис.

    На празднике Харпер также были родители Виктории и Дэвида и все ближайшие родственники именинницы.

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