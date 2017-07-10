По-королевски: Харпер Бекхэм отпраздновала 6-летие в Букингемском дворце

Семейство Бекхэмов в Великобритании — второе по популярности после королевской семьи. Так что они вправе устроить по-настоящему роскошный праздник для своей дочери Харпер, которой сегодня исполнилось 6 лет.

Правда, торжество самой младшей из семейства Бекхэмов началось задолго до заветной даты. Еще в пятницу Виктория и другие члены семьи поздравили дочку в своих Instagram, а в выходные родители устроили Харпер барбекю-вечеринку, которая прошла в Букингемском дворце. Да-да, маленькая принцесса — наряд младшей Бекхэм напоминал платье Золушки — и ее подруги гуляли по окрестностям дворца, а затем играли в саду вместе с внучкой Елизаветы II, принцессой Беатрис.