По контракту: беременная Сиара впервые показала свой округлившийся живот

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Вчера популярная певица поделилась с подписчиками в соцсетях своей свежей фотографией
Как и многие беременные, Сиара до последнего скрывала свое положение из суеверных страхов за будущего ребенка, которого она ждет от своего нового мужа Рассела Уилсона. Певица старалась не демонстрировать публике свой округлившийся животик, однако вчера в ее соцсетях — Instagram, Twitter и Snapchat — появился новый снимок. На нем 31-летняя беременная R'n'B'-звезда предстала в джинсовом комбинезоне, под которым видно нижнее белье от Calvin Klein в спортивном стиле. Судя по подписи, это фото — часть спецпроекта Сиары с маркой Calvin Klein и ее бельевой линией. Ранее подобные комплекты белья в рамках той же рекламной кампнии были представлены Кендалл Дженнер и Джастином Бибером.
Нельзя не заметить, что выглядит будущая мама великолепно: свежая, стройная и томная. По информации инсайдеров, их первый совместный с Расселом ребенок появится в конце марта или начале апреля. Напомним, что у Сиары уже есть 2,5-летний сын Захир от бывшего мужа, рэпера Фьючера.
За квотербека команды «Сиэтл Сихокс» Рассела Уилсона певица вышла замуж этим летом, и их роскошная свадьба в старинном английском замке была настоящей сенсацией.
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