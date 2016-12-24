По контракту: беременная Сиара впервые показала свой округлившийся живот

Как и многие беременные, Сиара до последнего скрывала свое положение из суеверных страхов за будущего ребенка, которого она ждет от своего нового мужа Рассела Уилсона. Певица старалась не демонстрировать публике свой округлившийся животик, однако вчера в ее соцсетях — Instagram, Twitter и Snapchat — появился новый снимок. На нем 31-летняя беременная R'n'B'-звезда предстала в джинсовом комбинезоне, под которым видно нижнее белье от Calvin Klein в спортивном стиле. Судя по подписи, это фото — часть спецпроекта Сиары с маркой Calvin Klein и ее бельевой линией. Ранее подобные комплекты белья в рамках той же рекламной кампнии были представлены Кендалл Дженнер и Джастином Бибером.