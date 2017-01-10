По факту ограбления Ким Кардашьян задержано 17 подозреваемых

Несмотря на срок давности — с момента ограбления Ким прошло уже более трех месяцев, — французская полиция продолжает поиски преступников. В частности, на днях стало известно, что на данный момент у правоохранительных органов есть 17 подозреваемых. В их число, к примеру, входит водитель лимузина, который сопровождал звезду во время ее пребывания в Париже. По мнению следователей, именно он передал грабителям расписание Кардашьян и сообщил, когда звезда будет отсутствовать в номере своего отеля.

Напомним, что во время ограбления налетчикам удалось украсть драгоценностей, общая стоимость которых составляла более 10 миллионов долларов. Как сообщают официальные источники, в тот момент, когда грабители покидали место преступления, они случайно обронили на улице часть украшений, что и стало одной из главных улик по делу о поиске злоумышленников.

Стоит отметить, что после ограбления звезда реалити впала в глубочайшую депрессию и в течение трех месяцев не появлялась ни в одной из социальных сетей. Кроме того, Ким Кардашьян отказалась от посещения большинства светских мероприятий и даже отменила празднование своего дня рождения.