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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

10 января 2017

По факту ограбления Ким Кардашьян задержано 17 подозреваемых

Одним из них стал водитель звезды реалити

Несмотря на срок давности — с момента ограбления Ким прошло уже более трех месяцев, — французская полиция продолжает поиски преступников. В частности, на днях стало известно, что на данный момент у правоохранительных органов есть 17 подозреваемых. В их число, к примеру, входит водитель лимузина, который сопровождал звезду во время ее пребывания в Париже. По мнению следователей, именно он передал грабителям расписание Кардашьян и сообщил, когда звезда будет отсутствовать в номере своего отеля.

Подозреваемые по делу об ограблении Ким Кардашьян

Напомним, что во время ограбления налетчикам удалось украсть драгоценностей, общая стоимость которых составляла более 10 миллионов долларов. Как сообщают официальные источники, в тот момент, когда грабители покидали место преступления, они случайно обронили на улице часть украшений, что и стало одной из главных улик по делу о поиске злоумышленников.

Подозреваемые по делу об ограблении Ким Кардашьян

Стоит отметить, что после ограбления звезда реалити впала в глубочайшую депрессию и в течение трех месяцев не появлялась ни в одной из социальных сетей. Кроме того, Ким Кардашьян отказалась от посещения большинства светских мероприятий и даже отменила празднование своего дня рождения.

Ким КардашьянФОТОRex Features

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