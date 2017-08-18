Первый совместный выход Миранды Керр и Эвана Шпигеля после свадьбы

Влюбленные часов не наблюдают. Сыграв тайную свадьбу в конце мая, Миранда Керр и Эван Шпигель старались максимально долго хранить радостное известие в секрете. И вот наконец влюбленные начали открыто появляться на публике в новом для себя статусе. Так, уличные фотографы запечатлели новоиспеченных супругов, выходящих из своей квартиры в Нью-Йорке.

Разумеется, сейчас все внимание общественности приковано к внешности модели. На фоне слухов о своей беременности 34-летняя Миранда словно специально выбрала для прогулки белый кроп-топ в сочетании с длинной шифоновой юбкой. Очевидно, что пополнение в звездном семействе откладывается еще на какой-то срок.