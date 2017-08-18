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    18 августа 2017

    Первый совместный выход Миранды Керр и Эвана Шпигеля после свадьбы

    Супруги появились вместе на публике на фоне слухов о беременности модели

    Влюбленные часов не наблюдают. Сыграв тайную свадьбу в конце мая, Миранда Керр и Эван Шпигель старались максимально долго хранить радостное известие в секрете. И вот наконец влюбленные начали открыто появляться на публике в новом для себя статусе. Так, уличные фотографы запечатлели новоиспеченных супругов, выходящих из своей квартиры в Нью-Йорке.

    Первый совместный выход Миранды Керр и Эвана Шпигеля после свадьбы фото [1]
    Первый совместный выход Миранды Керр и Эвана Шпигеля после свадьбы фото [2]
    Первый совместный выход Миранды Керр и Эвана Шпигеля после свадьбы фото [3]

    Разумеется, сейчас все внимание общественности приковано к внешности модели. На фоне слухов о своей беременности 34-летняя Миранда словно специально выбрала для прогулки белый кроп-топ в сочетании с длинной шифоновой юбкой. Очевидно, что пополнение в звездном семействе откладывается еще на какой-то срок.

    Первый совместный выход Миранды Керр и Эвана Шпигеля после свадьбы фото [5]
    Первый совместный выход Миранды Керр и Эвана Шпигеля после свадьбы фото [4]

    Напомним, что на данный момент супермодель воспитывает 6-летнего сына от первого брака с Орландо Блумом. Пара рассталась летом 2010 года, долгое время Миранда не состояла ни с кем в продолжительных отношениях. Впервые ее и 26-летнего миллиардера увидели вместе два года назад. Какое-то время влюбленные пытались скрывать свой роман, однако вскоре начали вместе посещать светские мероприятия. В конце мая пара сыграла тайную свадьбу в своем лос-анджелесском особняке. На церемонии присутствовали только члены семьи и близкие друзья молодоженов.

    Первый совместный выход Миранды Керр и Эвана Шпигеля после свадьбы фото [6]

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