Первый совместный отдых Джорджа и Амаль Клуни после рождения близнецов

В начале июня Джордж и Амаль Клуни впервые стали родителями — у них родились близнецы Элла и Александр. Первый месяц супруги практически не появлялись на публике: впервые пара вышла в свет всего неделю назад, отправившись на романтическое свидание в итальянский ресторан. Спустя пару дней после этого новоиспеченные родители вместе с близнецами улетели в Италию на озеро Комо, где у актера есть свой особняк.

Фотографам удалось сделать несколько фотографий пары во время позднего ужина в компании друзей. Амаль, как и всегда, была неотразима: на этот раз в легком шифоновом платье ярко-желтого оттенка А-силуэта с открытыми плечами. Яркий наряд красавица-брюнетка дополнила бежевыми босоножками на танкетке со шнуровкой. Каждое лето супруги традиционно проводят на озере Комо и, возможно, совсем скоро переедут сюда навсегда.

Дело в том, что Джордж Клуни всерьез обеспокоен безопасностью своей семьи из-за повышенного внимания со стороны прессы к его супруге и новорожденным малышам, поэтому подумывает на какое-то время полностью перебраться в Италию. Возле их загородного дома в Беркшире постоянно караулят папарацци, из-за чего актеру пришлось вдвое усилить его охрану. Супруги не хотят, чтобы фотографии их детей раньше времени были опубликованы в СМИ, поэтому на какое-то время планируют пропасть со всех светских радаров.