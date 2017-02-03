Первые снимки беременной Роузи Хантингтон-Уайтли

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Супермодель продолжает скрывать свое положение
В начале января в прессе появились слухи о том, что Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем ждут первенца. К такому выводу пришли поклонники модели, основываясь на ее Instagram, в котором стали все чаще появляться фотографии, на которых Роузи позирует в пол-оборота либо прикрывает живот руками или аксессуарами. Свежие снимки знаменитости, сделанные на днях папарацци в Лос-Анджелесе, стали еще одним верным доказательством беременности невесты Стейтема.
Факт остается фактом: ни кардиганы свободного кроя, ни объемные куртки уже не могут полностью скрыть заметно округлившийся живот супермодели. По примерным подсчетам, Роузи находится на третьем-четвертом месяце беременности. Сами влюбленные пока никак не прокомментировали появившиеся в прессе слухи.
Напомним, что 49-летний Джейсон Стейтем и 29-летняя модель встречаются уже больше шести лет, а в январе прошлого года актер сделал своей девушке предложение, на которое она ответила согласием. Возможно, неожиданное известие о беременности Роузи станет поворотным в отношениях пары, ускорив подготовку к долгожданной свадьбе.
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