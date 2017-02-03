Первые снимки беременной Роузи Хантингтон-Уайтли

В начале января в прессе появились слухи о том, что Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем ждут первенца. К такому выводу пришли поклонники модели, основываясь на ее Instagram, в котором стали все чаще появляться фотографии, на которых Роузи позирует в пол-оборота либо прикрывает живот руками или аксессуарами. Свежие снимки знаменитости, сделанные на днях папарацци в Лос-Анджелесе, стали еще одним верным доказательством беременности невесты Стейтема.

Факт остается фактом: ни кардиганы свободного кроя, ни объемные куртки уже не могут полностью скрыть заметно округлившийся живот супермодели. По примерным подсчетам, Роузи находится на третьем-четвертом месяце беременности. Сами влюбленные пока никак не прокомментировали появившиеся в прессе слухи.