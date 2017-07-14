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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 июля 2017

    Первые фотографии Гэвина Россдейла и Софии Томаллы

    51-летний рокер встречается с 27-летней моделью

    Еще в мае в сети появилась информация о том, что 51-летний экс-супруг Гвен Стефани начал ухаживать за 27-летней немецкой моделью, но все это время пара тщательно скрывала свой роман. И вот на днях папарацци впервые удалось запечатлеть Гэвина Россдейла и его новую возлюбленную Софию Томаллу вместе. Пара была сфотографирована во время романтической прогулки. Влюбленные держались за руки, после чего у поклонников музыканта не осталось сомнений — он наконец-то оправился от развода и готов к новым отношениям: «Несмотря на разницу в возрасте, София очень подходит Гэвину. Посмотрите сами на их совместные фотографии, София выглядит как идеальная девушка рокера», — заметил один из фанатов музыканта.

    К слову, как отметил близкий друг Россдейла, его ничуть не смущает, что новая возлюбленная исполнителя — ровесница его дочери Дэйзи Лоу: «Да, Гэвин старше Софии на 24 года, но они отлично понимают друг друга, а это самое главное».


    Гэвин Россдейл и София Томалла

    Гэвин Россдейл и София Томалла

    Гэвин Россдейл и София Томалла

    Гэвин Россдейл и София Томалла

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