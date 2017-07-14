Первые фотографии Гэвина Россдейла и Софии Томаллы

Еще в мае в сети появилась информация о том, что 51-летний экс-супруг Гвен Стефани начал ухаживать за 27-летней немецкой моделью, но все это время пара тщательно скрывала свой роман. И вот на днях папарацци впервые удалось запечатлеть Гэвина Россдейла и его новую возлюбленную Софию Томаллу вместе. Пара была сфотографирована во время романтической прогулки. Влюбленные держались за руки, после чего у поклонников музыканта не осталось сомнений — он наконец-то оправился от развода и готов к новым отношениям: «Несмотря на разницу в возрасте, София очень подходит Гэвину. Посмотрите сами на их совместные фотографии, София выглядит как идеальная девушка рокера», — заметил один из фанатов музыканта.

К слову, как отметил близкий друг Россдейла, его ничуть не смущает, что новая возлюбленная исполнителя — ровесница его дочери Дэйзи Лоу: «Да, Гэвин старше Софии на 24 года, но они отлично понимают друг друга, а это самое главное».