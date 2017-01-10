Первое совместное фото Веры Брежневой и Константина Меладзе

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Фотографы запечатлели трогательное проявление чувств супругов
Прошло уже больше года с тайного бракосочетания Веры Брежневой и Константина Меладзе в Форте-дей-Марми, но супруги все еще крайне редко появляются вместе на публике и избегают объективов фотокамер. Тем не менее, фотографам все-таки удалось поймать проявление нежных чувств продюсера и певицы.
Чувственный снимок был сделан во время творческого вечера Константина Меладзе, на котором супруги вместе исполняли композицию «Оттепель». Во время выступления Брежнева подошла к мужу, аккомпанирующему ей на рояле, и нежно его приобняла. После выступления супруги трогательно взялись за руки и обменялись влюбленными взглядами – именно этот момент и поймал фотограф.
Напомним, что Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились в конце октября 2015 года на тосканском побережье Версилии. Оформил отношения пары сам мэр города Форте-дей-Марми. Медовый месяц молодожены провели там же, в Италии.
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