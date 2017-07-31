В феврале прошлого года Земфира завершила европейский тур «Маленький человек» и затаилась. И хотя в ее официальном аккаунте в Instagram нередко появляются фото и видео с концертов, поклонники давно не видели новых снимков певицы. А вчера Рената Литвинова наконец-то поделилась совестным фото с Земфирой и известной оперной певицей Хиблой Герзмава. «Банда», — подписала снимок режиссер.

Позже в профиле Хиблы появилось несколько видеороликов в том же составе: девушки улыбались и явно были в восторге от совместной работы: «Привет народу, привет миру! Мне кажется, у нас все красиво получилось. А что получилось — это пока секрет», — поделилась Хибла.