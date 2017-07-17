Первое фото с тайной свадьбы Миранды Керр

В мае этого года Миранда Керр вышла замуж за 26-летнего миллиардера Эвана Шпигеля. Свадьба была тайной и прошла в кругу самых близких друзей и родственников. Торжество состоялось на заднем дворе особняка возлюбленных в Брентвуде — модель рассказывала, что их праздничный день начался с йоги, а закончился танцами и караоке.

А на днях Миранда впервые поделилась несколькими свадебными снимками в своем Instagram, сообщив, что платье в стиле Грейс Келли ей изготовила креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. Наряд модели был закрытым, женственным и минималистичным: платье, которое дизайнер украсила нежной цветочной вышивкой, подчеркивало изящную фигуру Миранды. А прическу девушки украшал воздушный венок, от которого струилась двуслойная фата. Из украшений Миранда выбрала лишь жемчужные серьги, утонченный браслет и, конечно, обручальное кольцо с бриллиантом.

Эван же выбрал для церемонии фрак темно-серого оттенка и брюки на тон светлее.