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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    17 июля 2017

    Первое фото с тайной свадьбы Миранды Керр

    Модель впервые поделилась снимками со свадебной церемонии

    В мае этого года Миранда Керр вышла замуж за 26-летнего миллиардера Эвана Шпигеля. Свадьба была тайной и прошла в кругу самых близких друзей и родственников. Торжество состоялось на заднем дворе особняка возлюбленных в Брентвуде — модель рассказывала, что их праздничный день начался с йоги, а закончился танцами и караоке.

    Эван Шпигель и Миранда Керр

    А на днях Миранда впервые поделилась несколькими свадебными снимками в своем Instagram, сообщив, что платье в стиле Грейс Келли ей изготовила креативный директор Dior Мария Грация Кьюри. Наряд модели был закрытым, женственным и минималистичным: платье, которое дизайнер украсила нежной цветочной вышивкой, подчеркивало изящную фигуру Миранды. А прическу девушки украшал воздушный венок, от которого струилась двуслойная фата. Из украшений Миранда выбрала лишь жемчужные серьги, утонченный браслет и, конечно, обручальное кольцо с бриллиантом.

    Эван же выбрал для церемонии фрак темно-серого оттенка и брюки на тон светлее.

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