Месяц назад Бейонсе и Джей Зи стали родителями во второй раз: у супругов родились близнецы - мальчик Сэр и девочка Руми. Пара предпочитала скрывать подробности рождения малышей, поэтому со СМИ общались представители семьи. Однако сегодня Бейонсе впервые официально подтвердила, что снова стала мамой. Певица выложила в свой Instagram невероятно красивое фото с близнецами на руках: «Сэру Картеру и Руми сегодня 1 месяц», - подписала снимок звезда. Кстати, как и фото, с помощью которого Бейонсе объявила о беременности, этот кадр также был снят профессионально - певица одета в многослойную воздушную накидку и голубую фату, на заднем фоне океан, а прямо за ее спиной розы. Близнецы же спят на руках мамы.