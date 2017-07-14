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Певица впервые официально подтвердила рождение малышей
Месяц назад Бейонсе и Джей Зи стали родителями во второй раз: у супругов родились близнецы - мальчик Сэр и девочка Руми. Пара предпочитала скрывать подробности рождения малышей, поэтому со СМИ общались представители семьи. Однако сегодня Бейонсе впервые официально подтвердила, что снова стала мамой. Певица выложила в свой Instagram невероятно красивое фото с близнецами на руках: «Сэру Картеру и Руми сегодня 1 месяц», - подписала снимок звезда. Кстати, как и фото, с помощью которого Бейонсе объявила о беременности, этот кадр также был снят профессионально - певица одета в многослойную воздушную накидку и голубую фату, на заднем фоне океан, а прямо за ее спиной розы. Близнецы же спят на руках мамы.
За первые 40 минут пост набрал более 1 млн. лайков, а поклонники Бейонсе поздравляют ее в комментариях.
Напомним, о беременности певицы стало известно в феврале - об этом звезда сообщила в Instagram. Супруги уже воспитывают 5-летнюю дочь Блю Айви, однако всегда признавались, что мечтают о большой семье. Чтобы забеременеть во второй раз, 35-летней певице пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.
Бейонсе, Джей Зи и Блю Айви