Пэрис Хилтон отдыхает в Мексике с новым возлюбленным

Влюбленные уединенно проводили время на побережье в Мексике, устроив романтичный пикник возле океана. Судя по всему, Пэрис не на шутку увлечена своим новым знакомым — красноречивее любых слов за нее говорили смущенный взгляд и легкая улыбка, которыми она то и дело награждала своего спутника. Для уикенда девушка выбрала легкую цветную тунику с широким поясом и высоким разрезом.

В последнее время Пэрис стала все чаще говорить о семье и детях. Все, о чем мечтает бывшая тусовщица нулевых, — счастливый брак и материнство. Не последнюю роль в смене ценностей знаменитости сыграла ее младшая сестра, которая вышла замуж за самого Джеймса Ротшильда и недавно родила ему наследника. Положительный образ Ники и ее семейная идиллия давно не дают покоя Пэрис, которая тоже хочет как можно скорее обрести женское счастье.