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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Пэрис Хилтон отдыхает в Мексике с новым возлюбленным

Романтические каникулы светской дивы нулевых

Кажется, Пэрис Хилтон снова влюблена. После недавнего расставания со швейцарским миллионером Томасом Гроссом 35-летняя знаменитость недолго оставалась в одиночестве — на днях папарацци удалось сделать несколько снимков Хилтон в компании таинственного незнакомца.

Пэрис Хилтон отдыхает в Мексике с новым возлюбленным

Влюбленные уединенно проводили время на побережье в Мексике, устроив романтичный пикник возле океана. Судя по всему, Пэрис не на шутку увлечена своим новым знакомым — красноречивее любых слов за нее говорили смущенный взгляд и легкая улыбка, которыми она то и дело награждала своего спутника. Для уикенда девушка выбрала легкую цветную тунику с широким поясом и высоким разрезом.

Пэрис Хилтон отдыхает в Мексике с новым возлюбленным
Пэрис Хилтон отдыхает в Мексике с новым возлюбленным

В последнее время Пэрис стала все чаще говорить о семье и детях. Все, о чем мечтает бывшая тусовщица нулевых, — счастливый брак и материнство. Не последнюю роль в смене ценностей знаменитости сыграла ее младшая сестра, которая вышла замуж за самого Джеймса Ротшильда и недавно родила ему наследника. Положительный образ Ники и ее семейная идиллия давно не дают покоя Пэрис, которая тоже хочет как можно скорее обрести женское счастье.

Пэрис Хилтон отдыхает в Мексике с новым возлюбленным

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