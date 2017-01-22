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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 января 2017

Пелагея и Иван Телегин стали родителями

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА подтвердил, что у него и певицы родилась дочь, и раскрыл ее имя

Бэби-бум, который начали Кэтрин Хейгл, Джерри Холлиуэлл, Кендра Спирс и супруга Анри Хаммера, продолжили российские звезды: прибавление в семье празднуют певица Пелагея и нападающий хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин.

Вопреки слухам, 30-летняя Пелагея родила только вечером 21 января. Об этом сообщил ее супруг после матча звезд КХЛ, который прошел сегодня в Уфе. По словам 24-летнего спортсмена, он стал отцом дочери. Родители выбрали новорожденной имя Таисия.

Пелагея стала мамой впервые, а для Телегина это уже второй ребенок. От предыдущих отношений с девушкой по имени Евгения у него есть сын Марк. Летом 2016 года певица и хоккеист сыграли тайную свадьбу.

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