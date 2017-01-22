Пелагея и Иван Телегин стали родителями

Бэби-бум, который начали Кэтрин Хейгл, Джерри Холлиуэлл, Кендра Спирс и супруга Анри Хаммера, продолжили российские звезды: прибавление в семье празднуют певица Пелагея и нападающий хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин.

Вопреки слухам, 30-летняя Пелагея родила только вечером 21 января. Об этом сообщил ее супруг после матча звезд КХЛ, который прошел сегодня в Уфе. По словам 24-летнего спортсмена, он стал отцом дочери. Родители выбрали новорожденной имя Таисия.