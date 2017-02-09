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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 февраля 2017

Паулина Андреева удалила все фото в своем Instagram

Актриса начала вести блог с чистого листа

Паулина Андреева в последний год не сходит с первых полос глянцевых СМИ. Причина тому — роман с Федором Бондарчуком, предстоящая свадьба, а также предполагаемая беременность актрисы. Судя по всему, чтобы лишить таблоиды доступа к своему прошлому, Андреева провела радикальную реформу аккаунта в Instagram. Все посты, которые были там опубликованы, теперь удалены. Вместо прежних публикаций в аккаунте 28-летней актрисы со вчерашнего дня размещен лишь один пост — черно-белый снимок Паулины с Бондарчуком, сделанный на премьере фильма «Притяжение».

Буквально за сутки фото собрало почти 8 000 лайков и более 120 комментариев. Пользователи восхищаются красотой Андреевой и гармонией, которая, судя по снимку, царит в звездной паре. «Идеальные», «Самая утонченная пара», «Красивая Полина очень! Федор молодец!» — отреагировали подписчики. А также обратили внимание на то, что платье Паулины подозрительным образом топорщится. Поклонники тут же предположили, что слухи о возможной беременности актрисы достоверны. «Паулина в положении!», «О, прибавление намечается», «Паулина, вы беременны? Такой округлившийся животик», — закидали Андрееву вопросами комментаторы, однако ответ, само собой, не получили.

Напомним, что роман Федора Бондарчука и Паулины Андреевой попал в поле зрения СМИ весной прошлого года, почти сразу после объявления о разводе режиссера со Светланой Бондарчук. Также известно, что Бондарчук и Андреева недавно обручились и планируют сыграть свадьбу этим летом. Что касается слухов об интересном положении актрисы, если они подтвердятся, малыш станет первенцем Паулины и третьим для Федора Бондарчука. От брака со Светланой Бондарчук у режиссера есть 25-летний сын Сергей и 15-летняя дочь Варвара. Также у Федора Бондарчука есть две внучки, дочери Сергея и Таты Бондарчук: четырехлетняя Маргарита и двухлетняя Вера.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

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