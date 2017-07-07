Паулина Андреева рассказала, что любит готовить Федору Бондарчуку

Отношения Федора Бондарчука и Паулины Андреевой стали достоянием публики год назад, с тех пор звездная пара находится в центре внимания СМИ. Правда, за это время никаких особых подробностей их личной жизни известно не было: пара умело держит дистанцию, не реагируя на сплетни. Недавно Бондарчук и Андреева дали первое совместное интервью, немного приоткрывшее завесу над их романом. Выяснилось, например, что актриса очень любит готовить, при этом оба не чураются фастфуда. В ходе беседы интервьюер, знакомый с парой, напомнил, как однажды Паулина заказала пиццу на дом. «У нас была вечеринка «пицца-кока-кола», нас было много, мы собрались смотреть кино. А готовить я люблю, честно-честно», — парировала актриса.