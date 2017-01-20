Паулина Андреева познакомилась с будущей свекровью

Паулина Андреева появилась вместе с Федором Бондарчуком на вечере его мамы, актрисы Ирины Скобцевой. Торжество прошло накануне в столичном МХТ им. Чехова — именно там народная артистка РСФСР, которой в августе этого года исполнится 90 лет, провела творческий вечер. На мероприятии присутствовали родственники — Сергей Бондарчук-младший с женой Татой, Константин Крюков с супругой Алиной, — а также самые близкие друзья и коллеги. Федор Бондарчук приехал в МХТ вместе с возлюбленной, и, судя по всему, уже знакомая со Скобцевой Паулина чувствовала себя в кругу будущей семьи вполне комфортно. По крайней мере, на снимке, опубликованном одним из гостей вечера Игорем Верником, невеста Федора Бондарчука выглядит «своей».

Напомним, что роман 49-летнего Бондарчука и 28-летней Паулины Андреевой оказался достоянием СМИ прошлой весной. Тогда стало известно, что режиссер расстается со своей супругой Светланой после 25 лет брака. Позже в прессу попала информация, что причиной развода стали новые отношения режиссера. В середине июня новоиспеченная пара впервые вышла в свет на церемонии закрытия фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Затем пресса заговорила о скорой свадьбе звезд, но, как сообщалось позже, от идеи тогда пришлось отказаться из-за шумихи. Сейчас же СМИ пишут, что, устроив помолвку во время недавних каникул в Праге, Бондарчук и Андреева готовятся сочетаться браком. Церемония, по словам источников, планируется в начале лета.