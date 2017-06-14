Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

14 июня 2017

Паулина Андреева и Федор Бондарчук на «Кинотавре-2017»

Самая обсуждаемая пара российского шоу-бизнеса на премьере фильма «Мифы»

Год назад на фестивале «Кинотавр» Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые вместе вышли в свет. Вчера вечером они вновь прошли по красной дорожке Зимнего театра в Сочи и представили дебютную ленту Александра Молочникова «Мифы», в которой снимались вместе.

Гармонию в отношениях пары подчеркивали их схожие по цветовой гамме образы: белая рубашка и черные брюки Бондарчука вторили черному боди с полупрозрачной тюлевой юбкой и белому блейзеру Паулины.

Напомним, что 50-летний Федор Бондарчук и 28-летняя Паулина Андреева встречаются с осени 2015 года. Этим летом в планах у влюбленных сыграть свадьбу. Ранее режиссер 25 лет был женат на Светлане Бондарчук, которая родила ему двоих детей: сына Сергея и дочь Варвару.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Паулина Андреева и Федор БондарчукФОТОStarFace

Материалы по темам

Спецпроекты

Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
Арт-выходныеКонцерт Дениса Мацуева в рамках программы Visa Art Weekend
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз