Паулина Андреева и Федор Бондарчук на «Кинотавре-2017»

Год назад на фестивале «Кинотавр» Федор Бондарчук и Паулина Андреева впервые вместе вышли в свет. Вчера вечером они вновь прошли по красной дорожке Зимнего театра в Сочи и представили дебютную ленту Александра Молочникова «Мифы», в которой снимались вместе.

Гармонию в отношениях пары подчеркивали их схожие по цветовой гамме образы: белая рубашка и черные брюки Бондарчука вторили черному боди с полупрозрачной тюлевой юбкой и белому блейзеру Паулины.

Напомним, что 50-летний Федор Бондарчук и 28-летняя Паулина Андреева встречаются с осени 2015 года. Этим летом в планах у влюбленных сыграть свадьбу. Ранее режиссер 25 лет был женат на Светлане Бондарчук, которая родила ему двоих детей: сына Сергея и дочь Варвару.