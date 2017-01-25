Паулина Андреева беременна?

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Актриса спровоцировала слухи о том, что ждет ребенка от Федора Бондарчука
В среду, 24 января, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического фильма «Притяжение». На красной дорожке режиссера ленты Федора Бондарчука сопровождала Паулина Андреева.
На премьерном кинопоказе актриса появилась в коротком платье. Как сообщают StarHit и Woman’s Day, крой платья Андреевой спровоцировал разговоры о беременности возлюбленной Бондарчука. Появившиеся слухи пара еще не комментировала.
О романе 49-летнего Федора Бондарчука и 28-летней Паулины Андреевой СМИ сообщили весной прошлого года, почти сразу после объявления о разводе режиссера со Светланой Бондарчук. По сведениям прессы, Бондарчук и Андреева недавно обручились и планируют сыграть свадьбу этим летом. В подтверждение этих слухов говорит то, что на прошлой неделе Паулина познакомилась с мамой своего жениха, актрисой Ириной Скобцевой.
Если сообщения о беременности Паулины Андреевой окажутся правдой, то для актрисы этот ребенок станет первым, а для ее избранника уже третьим. От брака со Светланой Бондарчук у режиссера есть 25-летний сын Сергей и 15-летняя дочь Варвара. Также у Федора Бондарчука есть две внучки, дочери Сергея и Таты Бондарчук: четырехлетняя Маргарита и двухлетняя Вера.
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