«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Неделя Высокой моды сезон весна-лето 2017
Какая вы героиня из русской литературы? тест ELLE
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

25 января 2017

Паулина Андреева беременна?

Актриса спровоцировала слухи о том, что ждет ребенка от Федора Бондарчука

В среду, 24 января, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фантастического фильма «Притяжение». На красной дорожке режиссера ленты Федора Бондарчука сопровождала Паулина Андреева.

На премьерном кинопоказе актриса появилась в коротком платье. Как сообщают StarHit и Woman’s Day, крой платья Андреевой спровоцировал разговоры о беременности возлюбленной Бондарчука. Появившиеся слухи пара еще не комментировала.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Паулина Андреева и Федор БондарчукФОТОГеннадий Авраменко, Анна Темерина

О романе 49-летнего Федора Бондарчука и 28-летней Паулины Андреевой СМИ сообщили весной прошлого года, почти сразу после объявления о разводе режиссера со Светланой Бондарчук. По сведениям прессы, Бондарчук и Андреева недавно обручились и планируют сыграть свадьбу этим летом. В подтверждение этих слухов говорит то, что на прошлой неделе Паулина познакомилась с мамой своего жениха, актрисой Ириной Скобцевой.

Если сообщения о беременности Паулины Андреевой окажутся правдой, то для актрисы этот ребенок станет первым, а для ее избранника уже третьим. От брака со Светланой Бондарчук у режиссера есть 25-летний сын Сергей и 15-летняя дочь Варвара. Также у Федора Бондарчука есть две внучки, дочери Сергея и Таты Бондарчук: четырехлетняя Маргарита и двухлетняя Вера.

Материалы по темам

Кирстен Данст показала помолвочное кольцоДжордж и Амаль Клуни планируют потратить на детскую комнату $1 млн

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Золотой фонд БолливудаИндийские красавицы, покорившие Запад
Альтернатива гороскопуХарактеристика по месяцу рождения
Большие надеждыЗнаменитости, которые не оправдали ожиданий

Читайте также

НовостиКайли Дженнер пожертвовала подруге $10 тысяч
НовостиСелена Гомес и The Weeknd ходят на романтические свидания
НовостиДжордж и Амаль Клуни планируют потратить на детскую комнату $1 млн
НовостиКирстен Данст показала помолвочное кольцо

ELLE рекомендует

ПрактикаС чем носить кожаные брюки
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
Красота5-дневная детокс-диета Гвинет Пэлтроу

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Практика15 идеальных средств для ухода за кожей зимой
ЕдаКак приготовить спагетти?
ЗвездыСпелись: самые успешные кинопары Голливуда
Кино5 причин успеха фильма «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ЕдаБлюда с самыми дорогими афродизиаками в Москве
Тренды15 культовых бьюти-трендов всех времен
ЗвездыДороже «Оскара»: почему Джуд Лоу — главный актер сезона и мужчина мечты?
ЗдоровьеWellness: актуальные тенденции в области питания и фитнеса
ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

44-летняя Джери Холлиуэлл родила второго ребенка

Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.