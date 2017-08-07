Папа может: 7 отцов, которые ушли в декретный отпуск

Современный мир предлагает новоиспеченным родителям массу возможностей, чтобы облегчить первые и самые сложные месяцы после рождения малыша. Например, классическая история о том, что мама уходит в декрет, имеет альтернативное развитие событий – отцовский декретный отпуск. Такой формат ухода за новорожденным популярен в скандинавских странах, однако трудовой кодекс почти каждого государства оставляет мужчине подобную возможность. ELLE рассказывает о звёздах папах, которые решили оставить любимую работу ради воспитания детей.

Андрей Малахов

На прошлой неделе стало известно, что популярный телеведущий Андрей Малахов покидает Первый канал, однако причины ухода не разглашались. Буквально вчера выяснилось, что Андрей и его супруга Наталья Шкулева ждут ребенка, в связи с чем телеведущий выразил желание уйти в декретный отпуск. Продюсер ток-шоу «Пусть говорят» со статьей 256 ТК оказался не знаком — в декретном отпуске будущему отцу было отказано. Впрочем, как все мы знаем, приоритетом для Малахова стала семья — уход самого популярного ведущего страны с Первого канала обсуждают вторую неделю.

Марк Цукерберг

Кажется, у создателя самой популярной социальной сети в мире Facebook, Марка Цукерберга, всегда все под контролем. Поэтому он может позволить себе оставить огромную корпорацию без присмотра. Так Цукерберг поступил, когда на свет появилась его дочь Максима — Марк отправился в двухмесячный отпуск. Но, видимо, посчитал, что этого недостаточно, поэтому после возвращения на работу ввел в компании новое правило: молодые родители имеют право на четырехмесячный оплачиваемый декрет. Кстати, в марте этого года стало известно, что Цукерберг станет папой во второй раз.

Принц Уильям

Когда в королевской семье появился принц Георг, Уильям взял перерыв в работе на две недели и все свое время посвящал сыну. А когда спустя два года на свет появилась принцесса Шарлотта, счастливый отец ушел в декретный отпуск на целый месяц, чем оказал серьезную поддержку Кейт Миддлтон.

Джастин Тимберлейк

Несмотря на то, что во время рождения сына Сайласа Рендолла Тимберлейк работал над новой пластинкой, он отменил все дела и перенес выход альбома, взяв отпуск по уходу за ребенком. К слову, Тимберлейк так привык проводить время с Сайласом, что до сих пор берет сына с собой на работу, пока Джессика Бил восстанавливает прежнюю форму.

Канье Уэст

Кто бы мог подумать, что из скандально известного рэпера Канье Уэста получится такой внимательный отец? С появлением дочери Норт весь мир убедился — на Канье можно положиться. Он взял продолжительный декретный отпуск, чтобы помогать жене. А когда на свет появился малыш Сейнт, Уэст снова повторил опыт папы в декрете.

Мэттью Макконахи

Когда в 2010-м году Мэттью Макконахи и его жена Камила Альвес стали родителями во второй раз — у них родилась дочь Вида, — актер на полгода прекратил профессиональную деятельность. Мэттью отказывался от всех ролей, не переживая, что о нем забудут. Тогда поклонники действительно решили, что вечный экранный «герой-любовник» Макконахи никогда не вернется в большое кино, однако после декрета актер с новыми силами начал покорять Голливуд. В итоге — заветный «Оскар», и все благодаря семье.

Криштиану Роналду