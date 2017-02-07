Памела Андерсон встречается с Джулианом Ассанжем

Похоже, многосерийная санта-барбара Памелы Андерсон и ее бывшего супруга Рика Саломона (супруги трижды женились и разводились) подошла к концу. В жизни томной блондинки появился новый импозантный кавалер: у 49-летней актрисы роман со скандальным журналистом и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Свидетелями новой лавстори стали сотрудники посольства Эквадора в Лондоне, где проживает Ассанж, частой гостьей которого стала Андерсон. По словам очевидцев, встречи эти носят более чем дружеский характер: Памела навещает кавалера не с пустыми руками, всегда приносит угощения и выглядит во время визитов очень счастливой и сексуальной. «С каждым свиданием ее наряды становятся все сексуальнее», — делятся наблюдатели.

Сама Андерсон пока не комментирует слухи о романе. Известно лишь, что актриса и журналист сблизились на почве общественной работы: Памела ныне активная защитница животных и часто вращается в кругах влиятельных политиков и госдеятелей.