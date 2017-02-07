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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

07 февраля 2017

Памела Андерсон встречается с Джулианом Ассанжем

Первые подробности романа актрисы и основателя WikiLeaks

Похоже, многосерийная санта-барбара Памелы Андерсон и ее бывшего супруга Рика Саломона (супруги трижды женились и разводились) подошла к концу. В жизни томной блондинки появился новый импозантный кавалер: у 49-летней актрисы роман со скандальным журналистом и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Свидетелями новой лавстори стали сотрудники посольства Эквадора в Лондоне, где проживает Ассанж, частой гостьей которого стала Андерсон. По словам очевидцев, встречи эти носят более чем дружеский характер: Памела навещает кавалера не с пустыми руками, всегда приносит угощения и выглядит во время визитов очень счастливой и сексуальной. «С каждым свиданием ее наряды становятся все сексуальнее», — делятся наблюдатели.

Сама Андерсон пока не комментирует слухи о романе. Известно лишь, что актриса и журналист сблизились на почве общественной работы: Памела ныне активная защитница животных и часто вращается в кругах влиятельных политиков и госдеятелей.

Памела Андерсон и Джулиан Ассанж

Памела Андерсон и Джулиан Ассанж

Памела Андерсон у посольства Эквадора в Лондоне

Памела Андерсон у посольства Эквадора в Лондоне

Памела Андерсон у посольства Эквадора в ЛондонеФОТОGetty Images

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