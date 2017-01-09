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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 января 2017

От России на "Евровидение" едет Александр Панайотов?

Конкурс в 2017 году пройдет в Киеве

Сегодня сразу несколько СМИ сообщили о том, что кандидатуру 32-летнего финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова утвердили в музыкальной дирекции Первого канала. Таким образом, на сегодняшний день именно он является кандидатом номер один от России для конкурса «Евровидение-2017». Впрочем, ждать официального объявления предстоит еще месяц - пока о том, что Панайотов станет представителем от нашей страны, говорят лишь гипотетически.

От России на "Евровидение" едет Александр Панайотов?

По иронии судьбы Александр Панайотов, который является уроженцем Запорожья, может отправиться выступать за Россию на Украину - как известно, «Евровидение-2017» пройдет в этом году в Киеве.

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