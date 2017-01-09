От России на "Евровидение" едет Александр Панайотов?

Сегодня сразу несколько СМИ сообщили о том, что кандидатуру 32-летнего финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова утвердили в музыкальной дирекции Первого канала. Таким образом, на сегодняшний день именно он является кандидатом номер один от России для конкурса «Евровидение-2017». Впрочем, ждать официального объявления предстоит еще месяц - пока о том, что Панайотов станет представителем от нашей страны, говорят лишь гипотетически.