От России на "Евровидение" едет Александр Панайотов?

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Конкурс в 2017 году пройдет в Киеве
Сегодня сразу несколько СМИ сообщили о том, что кандидатуру 32-летнего финалиста шоу «Голос» Александра Панайотова утвердили в музыкальной дирекции Первого канала. Таким образом, на сегодняшний день именно он является кандидатом номер один от России для конкурса «Евровидение-2017». Впрочем, ждать официального объявления предстоит еще месяц - пока о том, что Панайотов станет представителем от нашей страны, говорят лишь гипотетически.
По иронии судьбы Александр Панайотов, который является уроженцем Запорожья, может отправиться выступать за Россию на Украину - как известно, «Евровидение-2017» пройдет в этом году в Киеве.
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